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台新新光金控今（14）日公布今（2026）年8月自結稅後淨利69.7億元，年成長48%，累計稅後淨利597.5億元，年增222%，每股稅後淨利（EPS）為2.31元，創歷史新高。就台新金各子公司獲利表現來看，台新銀行8月稅後淨利25.1億元；累計稅後淨利174.2億元，較去年同期增加29%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收均呈近3成成長。截至8月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,041%，資產品質維持穩健。新光銀行8月稅後淨利8.5億元；累計稅後淨利69.1億元，較去年同期增加110%，續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長28%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至8月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為926%，資產品質方面持續維持穩健。新光人壽8月稅後淨利20.8億元；累計稅後淨利303.5億元。在CSM持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健。未來仍將以提升經常性收益為核心目標，並持續落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，以穩健的步伐因應市場波動，持續維持良好營運績效。保險業務動能仍維持強勁，1~8月FYP達957.4億，年成長33.3%。台新證券8月稅後淨利15.5億元；累計稅後淨利86.3億元(含元富證券今年1月1日至4月5日獲利)，創歷年同期新高，主要自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分利益增加，與經紀手續費收入增加。