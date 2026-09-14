我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豐原太平洋百貨週年慶最高回饋達41%.化妝品滿仟送佰.（圖／業者提供）

豐原太平洋百貨歡慶35周年系列活動，將於9月24日至10月18日登場，9月17日至22日開放預購。活動整合滿額回饋、信用卡優惠及限量贈品等，疊加後最高回饋可達41%，搶攻中秋、換季及家庭採購商機。首波滿額活動自9月17日起展開。預購期間及9月24日至10月7日，化妝品當日單筆消費滿3000元送300元；全館當日消費滿5000元送500元。預購期間及周年慶開打前5天另有加碼，消費滿3萬元加送600元、滿6萬元加送1300元、滿10萬元加送3300元，滿20萬元及30萬元則分別加送7000元、1萬1000元，消費金額可跨樓層累計。豐原太平洋百貨表示，以消費5萬元試算，若符合相關活動條件，不計商品贈品，現金及禮券回饋最高約8200元。不過，各項回饋涉及消費日期、會員資格、指定信用卡及數量限制，民眾購物前仍須確認活動辦法。信用卡優惠方面，國泰世華銀行卡友當日刷卡滿3萬元起，可依門檻兌換限量百貨禮券，最高加贈4500元；持CUBE信用卡當日刷滿5萬元再加贈500元，選擇指定權益方案另可獲點數回饋。百貨業周年慶除價格促銷，近年也透過高額滿額贈品拉高客單價。豐原太平洋百貨在9月17日至22日預購期間及9月24日至27日推出分級贈品，滿3萬元可選20吋行李箱或觸控電磁爐；滿5萬元可選不沾鍋或直立式電烤箱；滿10萬元贈變頻微波爐，滿20萬元則贈變頻空氣清淨機。預購期間消費滿30萬元另有燕盞禮盒，各項贈品數量有限。卡友禮部分，9月17日至20日當日全館累計消費滿5000元，可兌換石墨烯不沾平底鍋；9月24日至27日當日全館單筆消費滿3000元，可兌換三格分享盤，同樣採限量方式提供。豐原太平洋百貨董事長連錦表示，百貨深耕豐原35年，面對電商、購物中心及跨區消費競爭，除持續調整品牌與購物環境，也希望藉周年慶帶動人潮，為豐原市區及山城商圈增加消費動能。