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▲國家海洋研究院院長陳璋玲(中)視察新建台南市漁光島波流遙測站，期強化西南沿岸海域觀測量能。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院院長陳璋玲於今(14)日，到台南市漁光島波流遙測站，實地視察漁光島波流遙測站雷達主體設備、機房設施、供電、通訊及資料傳輸系統等建置情形，並聽取雷達系統測試、初步觀測資料產出說明及系統測試情形，期強化西南沿岸海域觀測量能。國家海洋研究院院長陳璋玲，是由國家海洋研究院人員陪同，到台南市漁光島波流遙測站，實地視察漁光島波流遙測站雷達主體設備、機房設施、供電、通訊及資料傳輸系統等建置情形。國家海洋研究院院長陳璋玲表示，國家海洋研究院為持續完善我國海洋觀測網絡，提升西南沿岸海域波浪及表面流場觀測量能，乃在台南市漁光島新建波流遙測站，目前已完成主要設備建置，並進入系統測試及資料比對驗證階段，可產出波浪及表面流場等初步觀測資料，可觀測半徑約4公里，期強化西南沿岸海域觀測量能。陳璋玲說，漁光島波流遙測站鄰近台南安平及沿岸重要活動海域，建置後，可進一步補強台南沿岸海洋觀測能量，國家海洋研究院後續將持續透過實地觀測及資料比對，確認系統穩定性與觀測資料品質，逐步完善近岸波浪與表面流場觀測基礎。陳璋玲指出，漁光島波流遙測站規劃觀測半徑約4公里，可針對周邊近岸海域波浪及表面流場進行大範圍觀測，相較於傳統單點式海洋觀測方式，波流遙測系統可取得一定範圍內的海域資訊，未來完成相關比對驗證後，將進一步評估與其他雷達測站間觀測範圍的互補及重疊，逐步提升西南沿岸海域觀測資料的連續性與完整性。陳璋玲並指出，海洋觀測網的價值不只在單一測站，而在於各觀測節點彼此串聯所形成的整體量能，現階段首要工作是做好測站資料的比對與驗證，確保觀測資料具備穩定性與可靠性，再逐步推進跨站整合與後續應用，國家海洋研究院未來將持續深化海洋遙測技術及資料應用，強化國家海洋雷達觀測網整體量能，讓經過驗證的海洋觀測成果更廣泛應用於海域安全、災害應變及海洋治理。