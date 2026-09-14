喜劇鬼片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》上映後口碑爆棚，累積票房突破812萬元，電影上映首週末，身兼編導與男主角的蘇達攜手演員劉以豪、小薰、撒基努展開密集宣傳，跑遍各大影城與觀眾見面，渡邊直美也分享拍攝趣事，提到吃青蛙橋段，雖然是蒟蒻道具，但因為現場真的有青蛙，讓她越吃越想吐，她還開玩笑罵撒基努「靠邀」，把影迷逗樂。

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渡邊直美吃假青蛙　罵撒基努髒話超爆笑

日前日本喜劇天后渡邊直美快閃飛台宣傳，趕場出席映後座談時展現極致搞笑功力，與影迷互動火力全開。片中一場令人驚喜的「吃青蛙」戲碼引發觀眾好奇，渡邊直美現場親自解密，透露當時吃的其實是蒟蒻做的道具：「雖然現場真的放了青蛙和魚，氣味蠻濃郁的，蒟蒻本身雖然沒有味道，但配上那個氣味，其實沒味道的東西吃久了蠻噁心的，我在吃的時候一直覺得（想吐），還好最後努力忍住把戲拍完！」

映後現場渡邊直美更即興重現片中獻給祖靈的部落KTV歌唱，興致勃勃大唱「山上的哥哥嘿唷嘿，雲裡的妹妹嘿唷嘿」，並大方展示剛學會的台語。蘇達開玩笑問她：「如果想要一個人安靜惦惦不說話，該怎麼說？」渡邊直美當場現學現賣，對著片中好搭檔撒基努大喊「靠邀」，瞬間笑翻全場。隨後撒基努也教她說「係金欸」、「鹽酥雞」等在地台語，逗得渡邊直美開懷大笑直呼「謝謝」，現場氣氛歡樂無比。

▲渡邊直美（中間）和台灣演員培養出好感情，還學會罵髒話。（圖／華映娛樂）
▲渡邊直美（中間）和台灣演員培養出好感情，還學會罵髒話。（圖／華映娛樂）
蘇達活到40歲才敢說愛　鬼片藏溫馨

除了恐怖與喜劇元素，導演蘇達強調電影更設計了極為催淚的情節：「我將這樣的情緒放在劇情裡，並設計出每一個角色的溫暖與脆弱。劇中的每一個角色都有『人前的外顯模樣』與『私下的不敢講』，百分之百參考了我們面對家人或愛人時最真實的情境。」

蘇達感性分享自己的成長經歷：「我小時候非常叛逆，轉學、逃學、休學、逃家，都是因為不敢面對家人給予我的愛，覺得逃走了就不用面對。一直到我40歲了，我才終於敢大聲對家人說愛，因為兩隻腳的逃是絕對逃不開的，唯有內心真正決定停下來，勇敢站在你愛的人面前，那才是真正的勇敢。」

演員們在拍攝過程中也面臨種種極限挑戰。撒基努透露全片最讓他「懷疑人生」的場面，是在零度氣候下被拖行 10 公尺：「凍土一直往褲子裡進，而且因為服裝的關係我完全沒穿發熱褲！」

而從小在山林裡長大的小薰，則對回到桃園老家拍戲感觸良多：「每一次回到山上拍片，心裡都有說不出的安全感。我知道我不是一個人，有族人、家人與祖靈一路看顧著我。我相信只要帶著最真誠的初心回到這片土地，土地也會溫柔地回應我，祖靈都知道。」

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...