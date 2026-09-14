喜劇鬼片《
怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》上映後口碑爆棚，累積票房突破812萬元，電影上映首週末， 身兼編導與男主角的蘇達攜手演員劉以豪、小薰、 撒基努展開密集宣傳，跑遍各大影城與觀眾見面，渡邊直美也分享拍攝趣事，提到吃青蛙橋段，雖然是蒟蒻道具，但因為現場真的有青蛙，讓她越吃越想吐，她還開玩笑罵撒基努「靠邀」，把影迷逗樂。
渡邊直美吃假青蛙 罵撒基努髒話超爆笑
日前日本喜劇天后渡邊直美快閃飛台宣傳，
趕場出席映後座談時展現極致搞笑功力，與影迷互動火力全開。 片中一場令人驚喜的「吃青蛙」戲碼引發觀眾好奇， 渡邊直美現場親自解密，透露當時吃的其實是蒟蒻做的道具：「 雖然現場真的放了青蛙和魚，氣味蠻濃郁的， 蒟蒻本身雖然沒有味道，但配上那個氣味， 其實沒味道的東西吃久了蠻噁心的，我在吃的時候一直覺得（想吐），還好最後努力忍住把戲拍完！」
映後現場渡邊直美更即興重現片中獻給祖靈的部落KTV歌唱，
興致勃勃大唱「山上的哥哥嘿唷嘿，雲裡的妹妹嘿唷嘿」， 並大方展示剛學會的台語。蘇達開玩笑問她：「 如果想要一個人安靜惦惦不說話，該怎麼說？」 渡邊直美當場現學現賣，對著片中好搭檔撒基努大喊「靠邀」， 瞬間笑翻全場。隨後撒基努也教她說「係金欸」、「鹽酥雞」 等在地台語，逗得渡邊直美開懷大笑直呼「謝謝」， 現場氣氛歡樂無比。
蘇達活到40歲才敢說愛 鬼片藏溫馨
除了恐怖與喜劇元素，導演蘇達強調電影更設計了極為催淚的情節：
「我將這樣的情緒放在劇情裡，並設計出每一個角色的溫暖與脆弱。 劇中的每一個角色都有『人前的外顯模樣』與『私下的不敢講』， 百分之百參考了我們面對家人或愛人時最真實的情境。」
蘇達感性分享自己的成長經歷：「我小時候非常叛逆，轉學、逃學、 休學、逃家，都是因為不敢面對家人給予我的愛， 覺得逃走了就不用面對。一直到我40歲了， 我才終於敢大聲對家人說愛，因為兩隻腳的逃是絕對逃不開的， 唯有內心真正決定停下來，勇敢站在你愛的人面前， 那才是真正的勇敢。」
演員們在拍攝過程中也面臨種種極限挑戰。撒基努透露全片最讓他「
懷疑人生」的場面，是在零度氣候下被拖行 10 公尺：「凍土一直往褲子裡進， 而且因為服裝的關係我完全沒穿發熱褲！」
而從小在山林裡長大的小薰，則對回到桃園老家拍戲感觸良多：「 每一次回到山上拍片，心裡都有說不出的安全感。 我知道我不是一個人，有族人、家人與祖靈一路看顧著我。 我相信只要帶著最真誠的初心回到這片土地， 土地也會溫柔地回應我，祖靈都知道。」
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日前日本喜劇天后渡邊直美快閃飛台宣傳，
映後現場渡邊直美更即興重現片中獻給祖靈的部落KTV歌唱，
除了恐怖與喜劇元素，導演蘇達強調電影更設計了極為催淚的情節：
演員們在拍攝過程中也面臨種種極限挑戰。撒基努透露全片最讓他「