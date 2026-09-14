我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 2026-27新賽季即將到來，金州勇士隊的陣容名單卻與上季相差無幾。總教練科爾（Steve Kerr）日前登上《Tom Tolbert Show》節目受訪時，罕見坦承球隊今夏確實希望能為陣容注入年輕新鮮血液，但受到薪資空間與交易籌碼限制，最終難以如願，新賽季只能依賴「陣容深度」來克服高齡化與傷兵問題。科爾過去曾喊話，希望減少陣容中無法打背靠背賽事的資深球員，避免主力休兵過度。然而談到休賽季未能如願大幅換血的結果，擁有GM經驗的科爾表示理解：「我自己當過GM，知道這有多難。你不可能像變魔法一樣說『好，我們現在要變年輕』。我們確實嘗試過，但必須有對應的籌碼或薪資空間才能成真。」科爾也強調，最終決定權雖在總管鄧利維（Mike Dunleavy）與老闆拉克柏（Joe Lacob）手中，但所有重大決策都會與他討論，「休賽季出現的選項中，並沒有任何一個值得我們去做大動作翻修。我們已經盡了最大努力去組建現有陣容。」勇士隊今夏保留了霍福德（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）等老將，並簽下尼昂（Georges Niang）與威廉斯（Brandon Williams），同時在選秀會上以第11順位選進即戰力新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。面對巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）季初因傷缺陣的打擊，這是勇士自2021-22奪冠賽季以來首次開季就填滿15人名單。科爾對後段班陣容與雙向球員充滿信心，指望倫德伯格、桑托斯（Gui Santos）與波傑姆斯基（Brandon Podziemski）等年輕主力能頂住戰局，等待主力在下半季健康回歸。在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的帶領下，勇士只能以團隊深度力抗強敵。