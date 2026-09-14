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首創寵物租賃約款！從源頭防範毛孩遭遺棄

▲據動保處統計，自去年至今已受理約 20 件租客將寵物留置於租屋處的通報案。

遇突發寵物棄養事件有法可循！房東消極應對最高罰7.5萬

▲新北市也打造了全台首創「住宅租賃寵物飼養參考約款」。（圖／新北動保處）

新北市三重區日前發生一起寵物遭遺棄的駭人事件，一名房東因多次聯繫不上租客，前往租屋處查看時，驚見屋內竟留有 12 隻品種犬，動保處獲報到場稽查才發現該名租客因案入獄服刑。對此，多數犬隻已由飼主的家人帶回安置，其中 2 隻健康狀況較差的犬隻，則由熱心房東協助緊急送醫救治，才避免了無辜生命消逝。對此，新北市也打造了全台首創「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，除此之外，根據法規若房東消極面對，恐將面臨最高7.5萬的罰款。隨著飼養寵物的風氣盛行，租客若遇失聯、租約終止或突發事故，極易導致寵物面臨無人照料甚至遭留置棄養的困境。據動保處統計，自去年至今已受理約 20 件租客將寵物留置於租屋處的通報案。為從租賃契約源頭降低寵物遭棄養的風險，新北市首創推出「新北市住宅租賃寵物飼養參考約款」，正式將寵物飼養條件、租約終止後的動物帶離，以及突發狀況下的照護責任納入住宅租賃約款中；明訂承租人若欲在租賃期間飼養動物，必須先取得房東同意，藉此建立雙方對飼養責任的明確共識。動保處進一步說明，針對租期屆滿或契約終止後的寵物處置，這項參考約款明定房客應將飼養動物一併帶離，絕對不得任意留置或遺棄。若房客未帶離，經房東限期催告仍未處理，房東應以可證明的方式，通知房客於合理期間內接回。若逾期仍未獲處理，房東便能在符合動物保護法及相關法令的前提下，將動物委由適當的照護、醫療或安置機構暫時照護，並依雙方事前約定來處理餵養與緊急醫療等必要事項；若後續涉及認養程序，則應先確認動物所有權並取得相關授權後方可辦理。這項創舉讓雙方在面對失聯、住院或入獄等突發狀況時能有所依循，大幅降低動物遭留置的風險。除了推廣契約防範，動保處也特別針對房東的法律責任發出提醒。若房東或房屋管理人在私領域發現動物受困、受虐或受傷，依據《 新北市動物保護自治條例 》第 12 條第 1 項規定，所有人或管理人有義務協助動物脫困、收容或提供必要的醫療協助。