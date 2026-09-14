2026年國旅補助在這個月1日正式上路，在日前生日優惠券抽獎結果出爐之後，不少人也開始安排時間來趟國內旅遊，不過近日就有不少人查了國旅補助相關規定之後發現，補助使用的期間只能是週日至週四入住才可以申請，且配合的旅宿業者選擇根本不多，很多甚至都只有高檔價格的酒店跟飯店，讓不少人直呼：「這真的是看得到領不到，誰要請假去旅遊啊.....」、「光是請假一天薪水就超過補助了，也太鬧。」
國旅補助只能用「週日至週四」！眾嫌棄：比運動部50元更沒用
有網友在社群平台「Threads」上表示「觀光署的國旅補助使用限制只有週日至週四入住才可以申請，對於我們這種見紅休的人真的只能看不能吃，用特休請假根本就不划算啊！第一晚800第二晚1200也才2000元，請特休兩天就超過2000元價值了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「本來就是單向幫助旅宿業者而已啦！鼓勵民眾平日去國旅這樣」、「運動部的是雙向，帶動民眾運動又增加通路業績，但國旅補助就是幫助旅宿業者增加平日人潮」、「真的用特休去國旅真的虧，補助5000元還比較說得過去，比運動部50元更沒吸引力」、「補助不到+1，尤其週一通常請不了假」、「請特休去就算了，重點是配合的業者也未免太少，一堆高級酒店有補跟沒補一樣」、「剛剛晃一圈官網，超多補了還是貴到不行的飯店在配合，真的很鬧」。
國旅補助政策2大敗筆曝光！遊客傻眼：根本領不到
然而國旅補助之所以不少人會傻眼根本領不到，最大原因就是「只能使用週日至週四」這條規定，講白一點如果你是見紅休的上班族，基本上這項國旅補助跟你一點關係都沒有，除非你願意請特休假特別在「平日」外出旅遊，否則像是熱門的五六兩天一夜、五六日三天兩夜，都是不能申請補助的。
另外就是「補助金額」根本不具備吸引力，由於今年國旅補助規則是入住第一晚800元、第二晚1200元，以許多上班族月薪來看，請了2天特休的價值早就超過2000元，其實等於有補跟沒補一樣，甚至月薪較高的人根本太虧；還有「配合旅宿業者一堆高級飯店酒店」，許多飯店酒店一個晚上要價上萬元，就算有加入補助行列，800元的減免一個晚上，吸引力真的也是非常低落。
觀光署國旅補助目的是什麼？見紅休上班族心聲曝光
不過雖然民眾對於領不到補助難免有怨言，不過這個「國旅補助」觀光署最一開始的初衷是為了「拉抬國內觀光產業、平衡平日跟假日的住房率」，這樣不僅可以分散假日的人潮，也能改善觀光景點假日過載的情況，也希望透過補助，希望民眾過夜的產值提高，其實整體目的更偏向拯救台灣旅宿業者及觀光業。
《NOWNEWS》記者也實際採訪幾位見紅休的上班族友人，台南黃小姐就提到：「我也是查了規定嚇到，像我這種很有意願國旅的人也都領不到，而且配合的業者很多根本貴到平常不會去住，選擇性真的太少了，請特休出去玩基本上不會這樣選擇」；台南李先生則直言：「不可能請特休去國旅啦，這是給休平日跟退休的人的補助吧，查了幾間去台北常住的飯店都沒有配合，酒店一晚8000多元折扣兩晚還是要付14000、15000，幹嘛不要出國去玩。」
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有網友在社群平台「Threads」上表示「觀光署的國旅補助使用限制只有週日至週四入住才可以申請，對於我們這種見紅休的人真的只能看不能吃，用特休請假根本就不划算啊！第一晚800第二晚1200也才2000元，請特休兩天就超過2000元價值了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「本來就是單向幫助旅宿業者而已啦！鼓勵民眾平日去國旅這樣」、「運動部的是雙向，帶動民眾運動又增加通路業績，但國旅補助就是幫助旅宿業者增加平日人潮」、「真的用特休去國旅真的虧，補助5000元還比較說得過去，比運動部50元更沒吸引力」、「補助不到+1，尤其週一通常請不了假」、「請特休去就算了，重點是配合的業者也未免太少，一堆高級酒店有補跟沒補一樣」、「剛剛晃一圈官網，超多補了還是貴到不行的飯店在配合，真的很鬧」。
然而國旅補助之所以不少人會傻眼根本領不到，最大原因就是「只能使用週日至週四」這條規定，講白一點如果你是見紅休的上班族，基本上這項國旅補助跟你一點關係都沒有，除非你願意請特休假特別在「平日」外出旅遊，否則像是熱門的五六兩天一夜、五六日三天兩夜，都是不能申請補助的。
另外就是「補助金額」根本不具備吸引力，由於今年國旅補助規則是入住第一晚800元、第二晚1200元，以許多上班族月薪來看，請了2天特休的價值早就超過2000元，其實等於有補跟沒補一樣，甚至月薪較高的人根本太虧；還有「配合旅宿業者一堆高級飯店酒店」，許多飯店酒店一個晚上要價上萬元，就算有加入補助行列，800元的減免一個晚上，吸引力真的也是非常低落。
不過雖然民眾對於領不到補助難免有怨言，不過這個「國旅補助」觀光署最一開始的初衷是為了「拉抬國內觀光產業、平衡平日跟假日的住房率」，這樣不僅可以分散假日的人潮，也能改善觀光景點假日過載的情況，也希望透過補助，希望民眾過夜的產值提高，其實整體目的更偏向拯救台灣旅宿業者及觀光業。
《NOWNEWS》記者也實際採訪幾位見紅休的上班族友人，台南黃小姐就提到：「我也是查了規定嚇到，像我這種很有意願國旅的人也都領不到，而且配合的業者很多根本貴到平常不會去住，選擇性真的太少了，請特休出去玩基本上不會這樣選擇」；台南李先生則直言：「不可能請特休去國旅啦，這是給休平日跟退休的人的補助吧，查了幾間去台北常住的飯店都沒有配合，酒店一晚8000多元折扣兩晚還是要付14000、15000，幹嘛不要出國去玩。」