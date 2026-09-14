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國旅補助只能用「週日至週四」！眾嫌棄：比運動部50元更沒用

使用限制只有週日至週四入住才可以申請

第一晚800第二晚1200也才2000元，請特休兩天就超過2000元價值了」。

▲不少上班族發現國旅補助只能在週日至週四期間使用，且配合的旅宿業者範圍不多，很多高級的酒店及飯店，請特休去旅遊根本太虧。（示意圖／翻攝自Pexels）

國旅補助政策2大敗筆曝光！遊客傻眼：根本領不到

最大原因就是「只能使用週日至週四」這條規定，講白一點如果你是見紅休的上班族，基本上這項國旅補助跟你一點關係都沒有

以許多上班族月薪來看，請了2天特休的價值早就超過2000元

▲2026國旅補助「最高6700元」！不過如果沒有抽到生日券或者一般城市旅遊非遊樂園的話，其實只有最高2000元補助。（圖／交通部觀光署FB）

觀光署國旅補助目的是什麼？見紅休上班族心聲曝光

「拉抬國內觀光產業、平衡平日跟假日的住房率」

「不可能請特休去國旅啦，這是給休平日跟退休的人的補助吧，查了幾間去台北常住的飯店都沒有配合，酒店一晚8000多元折扣兩晚還是要付14000、15000，幹嘛不要出國去玩。」