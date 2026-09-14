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扣除物價還有剩！實質總薪資正成長

最低工資調升墊高物價？主總：對物價影響低

主計總處今日公布7月薪資統計，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為52,528元，年增3.67%。即便近幾個月消費者物價指數（CPI）大於2%，物價逐步疊高，但7月實質經常性薪資平均數年成長1.12%，今年1至7月累計實質總薪資平均數成長 2.33%，創近11年同期最大增幅，顯示加薪幅度仍高於通膨速度。據主計總處先前公布，5月至8月CPI均高於2%「通膨警戒線」，預估9月也難以回落，相當至少會有5個月物價持續走揚。主計總處今日公布薪資統計，7 月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為 52,528 元，年增 3.67%，加上非經常性薪資後總薪資平均數為 74,827元，年增8.08%；1至7月，累計總薪資平均數增加4.18%，為近12個月新高。而在扣除物價增幅後的實質經常性薪資平均數年成長 1.12%，累計實質總薪資平均數亦成長 2.33%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，2.33%為近11年的同期新高。她表示，今年1至7月平均CPI漲幅為1.81％，但實質薪資還是維持正成長，顯示通膨有吃掉部分薪資，但民眾薪資水準還是維持正成長。而本月將要進行2027年最低工資審議，預估將會突破3萬元，甚至可能上看3.1萬元。然而勞動部次長李健鴻7月曾表示，最低工資調漲對物價影響性有限，沒有達到顯著水準。但是不管是國內學研機構、國發會及主計總處過去都提出不同見解。對此，譚文玲說，最低薪資不諱言對於生產者屬於成本的一環，如果調升勢必會推升物價，但相較於油價等更決定性因素，她也認為最低工資對於物價的影響可以說是微不足道。