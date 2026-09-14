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▲吃貨豪豪提到自己被部分網友質疑帶頭出征店家，他也親自澄清表示不是自己的本意，並喊話大家要體驗過再評價。（圖／翻攝自吃貨豪豪HowHowEat YT）

大胃王YouTuber「吃貨豪豪」常常去不同餐廳挑戰吃到飽活動，並親自透露在餐廳的體驗狀況。不料這卻讓部分餐廳因此被刷1星負評。對此，他也在昨（13）日發布新影片時，透露最近有很多人看到他影片後，跑去刷1星負評，甚至有人指控他是帶頭出征店家，他則親自澄清，喊話大家要親自體驗再留評價，並解釋：「這都不是我的本意。」豪豪在昨日PO出體驗牛排吃到飽的新影片，吃完後他提到最近有些影片播出後，就會有人去店家留1星負評，「我覺得這樣子不太好，如果你自己要留負評的話，或是好評的話，都是必須你有親身去吃過，再去留評價會比較好。」接著他表示看到有些網友會留言說他帶頭出征店家，或是讓店家上新聞，他也親自解釋：「但其實這都不是我的本意，因為我就是真的就想探店，然後讓大家知道說，真實情況長怎麼樣子。」並再度強調若想要留言評論店家，都必須先親自體驗過，「我相信我的觀眾都是非常棒的。」事實上，豪豪日前挑戰某餐廳炸豬排吃到飽活動，但到場後發現用餐限時90分鐘，且點一塊豬排要等30分鐘，質疑這樣根本吃不飽，讓店家受到抨擊，並在事後道歉。不過當天豪豪其實吃了13份炸豬排，沒有受到點餐時間限制而不夠吃，這也讓外界質疑他是在公審店家。而此前，他曾參加另一家餐廳推出的15分鐘吃完30份炸雞送1公升啤酒活動，但過程疑遭店家要求重新啃雞翅骨，遭疑是在刁難，店家也因此被罵翻，並於之後道歉，接連多家餐廳因他的影片挨罵，這才讓不少網友猜測他是帶頭出征店家。