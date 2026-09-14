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為解決台灣家族企業在世代交替過程中面臨的傳承規劃、治理接軌與永續發展挑戰，中信銀行攜手國立政治大學成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，今（14）日發布第二篇《家族企業傳承的思考與決策框架》報告，專家指出，許多企業主在思考傳承時，最關心的是誰來接班，但研究與實務經驗皆顯示，傳承的重要關鍵在於長年累積的信任關係、企業經營文化與治理能力能否順利延續，先辨識特殊資產，再評估治理能力，最後選擇適合的傳承模式與治理工具。延續首篇《家族企業的家族治理》對治理基礎的探討，這次報告內容，主張真正支撐家族企業長期競爭優勢的為難以從市場取得的「特殊資產」，更首度提出「家族企業傳承診斷矩陣」（FESDM）與「治理資本成熟度模型」（GCMM）兩項分析工具，及「家族企業傳承整合理論模型」（IFBSM），協助家族企業規劃最適合的傳承路徑，實現跨世代永續。中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，中信銀行觀察到愈來愈多家族提前規劃傳承，關注焦點由接班安排擴展至家族治理、世代溝通與長期發展，這次研究成果可協助家族企業跳脫「接班等於傳承」的框架，從企業競爭優勢與治理能力重新審視傳承課題，為跨世代傳承建立決策基礎。《家族企業傳承的思考與決策框架》報告由香港中文大學榮休教授范博宏與新加坡管理大學副教授譚子敏共同執筆。根據台灣董事學會統計，家族企業長期以來台灣經濟發展的重要力量，上市公司中超過7成屬於家族企業，非上市企業比例更超過9成。范博宏表示，華人家族企業談傳承時，多關注於接班人、股權安排或公司治理等議題，但真正困難點並非權責移轉，而是保存並延續支撐企業長期競爭優勢的特殊資產，如品牌信任、核心人才、企業文化等，特殊資產不僅難以從市場中取得，且最容易於世代交替中流失。有別於過去追求「最佳做法」，研究報告強調家族企業傳承應回歸自身條件，尋找最適合的「最佳適配」模式，為提升理論的實務應用價值，這次研究報告首度提出FESDM與GCMM兩項分析工具。 FESDM建立於資產依賴程度與治理資本兩大構面，協助家族辨識目前所處的位置與選擇適合的傳承方向；GCMM則說明治理能力由創辦人主導到跨世代永續治理的演進路徑，協助家族建立長期治理藍圖。研究進一步整合特殊資產、初始條件、治理能力、傳承策略及治理工具等核心概念，建構適用於不同類型家族企業的IFBSM，協助家族企業以系統性方式規劃跨世代發展。譚子敏強調，家族企業應該搭配制度建設，逐步實現家族合作與治理能力的成熟度，企業可選擇的傳承方式將更為多元，可藉由下一代接班、引進專業經理人，或轉型為投資型家族，確保符合家族發展現況與長期發展目標。中信銀行私人銀行處長楊子宏也分享實務經驗呼應，許多企業主在思考傳承時，最關心的是誰來接班，但研究與實務經驗皆顯示，傳承的重要關鍵在於長年累積的信任關係、企業經營文化與治理能力能否順利延續。