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南韓男團女團行程滿檔，近期因「Waterbomb」水炸彈音樂節大展火辣舞姿而出名的「水彈女神」權恩妃，驚傳在行程途中遭遇車禍。經紀公司第一時間緊急取消原訂的粉絲簽名會，所幸權恩妃隨後親自發文喊話「我沒事」，安撫大批驚魂未定的粉絲。據韓媒綜合報導，權恩妃所屬經紀公司 RBW 發布聲明指出，權恩妃於13日搭車前往工作行程途中不幸發生車禍。事發後，公司考量藝人身體狀況，決定立即取消原定的Everline粉絲簽名會，並安排她專心休養與觀察後續反應。關於未來的活動規劃，RBW 表示將以權恩妃的健康與身體狀況為最優先考量，待進行專業評估後，再彈性調整後續的工作日程。為了不讓外界過度擔心，權恩妃於 14 日親自透過社群平台向大眾報平安。她坦言當時確實嚇了一跳，但強調這只是一起小意外，自己並未受傷、身體並無大礙，請大家千萬不要擔心。同時她也表達了對粉絲的思念，這週的行程也會如期舉行，期待能盡快以最佳狀態回到舞台與大家見面。（本新聞由AI協作整合資訊製作）