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台菲關係升溫？日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）披露，台灣計畫於菲律賓宿霧省設立第2個代表處，雙方正進行最後磋商，該代表處設立目的是為加強兩國在安全及投資領域的合作。根據《日經亞洲》報導，引述三名亞洲及西方官員的消息指出，該代表處將設於宿霧省（Cebu Province）。台灣目前在馬尼拉已設有駐菲律賓台北經濟文化辦事處，該處於 1975 年成立。此舉適逢中國對台菲兩國加大軍事與政治施壓之際。一位熟悉相關討論的西方外交官表示，新設的代表處將實質取代台灣駐巴布亞紐幾內亞辦事處，該處已於 7 月下令關閉。英國智庫中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）高級總監Andrew Yeh表示：「在宿霧設處將台灣的足跡從馬尼拉延伸至菲律賓位於群島核心的核心海事與物流樞紐」；他補充，「在當地建立直接據點，使台北能更好地應對新興的貿易、航運與安全動態，同時強化第一島鏈的威懾力。」他表示，與菲律賓深化關係對台灣來說相當重要。這不僅開啟了加強經濟與安全合作的大門，也向北京傳遞了一個重要訊號：台灣並沒有被孤立。歐洲智庫「馬騰斯歐洲研究中心」（Wilfried Martens Centre for European Studies）分析師馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，隨著越來越多國家對中國的激進做法感到不滿，台灣的經濟外交正在東南亞部分地區獲得支持。新代表處能促進觀光並深化投資與商業聯繫，這不僅僅是一場象徵性的勝利。這讓菲律賓及其他國家更有動力與台北進行經濟互動，即使他們對更廣泛的地緣政治影響仍抱持審慎態度。