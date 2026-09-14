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▲女子控訴因化療藥物影響還落髮（圖／截自BBC新聞網）

英國一起疑似重大醫療誤診案件震驚全英！一名女子年僅21歲時，僅因嚴重偏頭痛就醫，竟被診斷出罹患末期腦癌，此後展開長達11年的化療人生,直到多年後重新鑑定,才驚覺自己當年根本沒有腦瘤,真正病因其實只是腦部發炎。據英媒報導，事主瓊斯當年就醫時，遭考文垂大學醫院腫瘤科教授布朗診斷罹患末期腦瘤，不僅立即展開化療，還被要求長期服用抗癌藥物替莫唑胺。當時的瓊斯才剛談起戀愛，心裡懷抱著成為警察的夢想，一紙診斷書卻讓她的人生瞬間急轉直下。接下來的11年間，她持續承受著治療帶來的種種不適，包括噁心、倦怠、胃痛與口腔潰瘍，最終被迫放棄夢想中的職業，社交生活也逐漸緊縮，甚至連家族聚會都不敢出席。更讓瓊斯難以釋懷的是，她其實曾多次對檢查結果提出質疑，因為每次的影像報告，似乎都沒有明確顯示出腫瘤的存在，卻一再被院方告知，病灶屬於肉眼難以辨識的類型。瓊斯回憶，自己一次又一次被告知「如果不接受化療就會死亡」，在這樣的說法下，她只能持續配合治療，別無選擇。直到2024年，醫院突然通知瓊斯可以停止化療，卻沒有提供任何完整的後續協助與說明。眼看事情不對勁，2025年5月，瓊斯決定自行尋求神經外科與放射科專家，重新檢視過往的病歷與影像資料。結果這一查，才揭開了長達11年的真相：當年被診斷為腦瘤的病灶，其實是「腦內脫髓鞘假瘤」，屬於腦部發炎的一種，正確的治療方式根本不需要化療，只要使用強效類固醇即可處理。現年34歲的瓊斯接受BBC採訪時情緒難掩激動，直言自己從頭到尾都沒有罹患腦瘤，「我被誤診了」。回顧這段被迫在人生最精華的歲月裡，白白承受不必要痛苦的經歷，她忍不住控訴：「他毀了我的人生。」這起事件如今已從單一個案，擴大成一場醫療爭議風暴。目前包括瓊斯在內，已有超過40名患者，因懷疑自己長期接受不必要的癌症治療,對相關醫院信託機構提出法律訴訟。另有患者向BBC透露，自己同樣被要求連續多年服用替莫唑胺，事後更出現嚴重健康問題；其中一名患者的遭遇更是令人心驚，據稱在接受了多達100次不必要的化療之後，最終竟罹患了白血病。英國皇家內科醫學院的初步審查結果，也證實了外界的擔憂。審查發現，院內部分患者在幾乎沒有明確療效佐證的情況下，仍被要求長期使用相關藥物治療，這反映出醫療照護流程與跨團隊協作之間，存在相當嚴重的疏漏，才會導致部分疑似誤診案例長期未被揪出。對此，涉事院方回應表示，不會針對個別病例發表評論，但強調目前已採取措施，加強對相關藥物處方及使用情形的監督管控。院方也指出，目前所有受影響的患者，均已重新交由資深臨床醫師評估，並著手制定適當的後續照護計畫，待皇家醫學院完整報告出爐後，將進一步檢視結果並採取必要行動。