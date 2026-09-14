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▲長輩以閩南語帶孩子玩「阿公阿嬤講講看、阿孫抽抽看」，從遊戲認識在地語言文化。（圖／屏東縣府）

鄰近萬年溪的屏東市永安社區活動中心今（14）日化身歡樂童玩場，舉辦「斑馬童玩工坊：高齡志工代間闖關營」，24名平均75歲的社區長輩化身高齡志工，擔任闖關關主，帶領復興非營利幼兒園孩子體驗沙包、紙青蛙、竹筷槍等古早童玩，在一老一幼互動中，笑聲此起彼落。屏東縣政府志願服務推廣中心與永安社區合作，透過三週培力課程，帶領長輩製作闖關道具、通關禮品，熟悉遊戲流程及分工，最後由長輩親自帶領幼兒完成五大關卡。其中「阿公阿嬤講講看、阿孫抽抽看」以閩南語說出動物名稱，讓孩子聽辨並找出動物圖卡，從遊戲中認識在地語言與文化。長輩們還準備親手拼貼製作的花朵書籤，送給完成闖關的孩子，將祝福化作一份份溫暖小禮。參與長輩表示，過去在據點多是接受服務，這次經過培訓成為志工、站上關主位置，感受到「也能服務別人」的成就感與價值。縣府社會處表示，透過高齡志工與幼兒共玩童趣遊戲，讓不同世代自然交流，也鼓勵更多長輩走出家門、投入志願服務，展現高齡者活躍老化的力量，共同打造友善共融的社區。