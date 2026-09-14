新創持續迎向挑戰 國發會：競賽結果出爐並非終點

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國家發展基金今（14）日舉辦「創業綻放百強投資方案說明會」，專為「創業大聯盟競賽」脫穎而出的百強獲獎團隊量身打造，協助對接國發基金各項投資方案，現場活動吸引上百位傑出新創團隊成員、投資人、產業專家共襄盛舉，安排一對一輔導減少對接政府投資方案的溝通成本，也對團隊準備未來營運布局與資金規劃具有實質效益。國發基金說明會前半段邀請專家進行簡報。首先由創投公會主任游維如說明「創業天使投資方案」，解析早期新創如何取得資金營運活水；接著由台灣經濟研究院所長吳孟道剖析「國發基金直接投資方案」，說明如何透過政府直接投資強化企業財務結構；最後由資誠PwC協理李宗嶧摘要簡介「主題式百億基金投資方案」，透過搭建跨部會整合平台，精準投放資金於具前瞻性的關鍵產業。後半段安排多場次「一對一媒合交流」，除邀請直接投資、創業天使投資方案專案辦公室到場提供諮詢外，也跨部會邀請針對各主題式百億基金投資方案執行單位與會，從中小企業、文創產業、策略性服務業、策略性製造業、AI、綠色成長淨零、智慧機器人等主題。國發會副主任委員詹方冠於致詞時指出，新創競賽結果出爐並非終點，而是新創團隊持續迎向挑戰的新起點，強調「創業綻放計畫」不只提供創業支持金，更著重後續的多元支持的跟隨陪跑，除了安排導師陪伴之外，本次說明會也是持續跟隨的具體行動，協助新創申請政府投資方案，強化進入資本市場的能力。國發基金執行秘書汪庭安也表示：「資金是推動創新不可或缺的燃料，國發基金將持續點火，扮演耐心資本，成為新創的最佳夥伴。」汪執秘指出，創業綻放計畫百強獲獎，涵蓋前瞻科技、消費生活及綠色永續等重要領域，國發基金集結天使投資、直接投資及主題式百億投資等方案，提供一站式資金對接服務，讓政府資源作為這些重點領域新創的堅強後盾，培育出台灣未來產業的護國群山。