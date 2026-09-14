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▲ 青年局長林楷軒(左五)頒發「創業導師顧問團」聘書，感謝專家業師投入青年創業輔導，運用實戰經驗陪伴青創團隊穩健成長。（圖／高市府青年局提供）

▲ 高雄市政府青年局整合青年創業資源，從創業起步、陪跑輔導到市場拓展，提供青年一站式創業支持體系。（圖／高市府青年局提供）

為健全高雄青年創業生態系，高雄市政府青年局旗下「創業O’star」平台全面升級，今（14）日在「K-TV高雄新媒體人才培育中心」正式啟動「創業能量加速器」，透過分級培育機制，依據青年不同創業階段提供客製化資源支持，協助青年從創業構想、商業模式建立，到市場拓展與資本對接，並緊密鏈結既有「創業補助」，以資金與輔導雙軌並進，補齊青年創業生態系最後一塊關鍵拼圖。青年局長林楷軒表示，高市府支持青年創業絕不只是「發放補助」，更要在關鍵轉折點提供策略引導。今年下半年「創業O’Star」輔導機制進化，不僅在駁二Pinway基地設立常態諮詢窗口，更推出「創業能量加速器」，引進業界導師採「陪跑制」一對一輔導，要讓創業者在面臨市場檢驗時「有專業可問、有資源可循」，讓高雄青創從發想到進入市場都有強力後盾。創業輔導方面，「創業能量加速器」以分級輔導、實戰培訓及資源鏈結為三大核心，規劃3大等級、9堂課、25小時實戰培訓，依青年不同創業階段提供適切的課程與輔導資源。同時集結法律、財務金融、經營管理、AI應用、地方創生、青創攤車、品牌設計與市場行銷等不同領域的實戰業師，成立「創業導師顧問團」，透過一對一諮詢，協助青創團隊從市場角度檢視產品與服務，最後再媒合創投資源，打造完整的創業加速器。首場實戰課程隨即登場，由L2課程的策略思維商學院院長孫治華主講「募資簡報實務與操作」，帶領青創團隊從投資人視角，拆解募資簡報中的商業模式、效益數據及溝通問答等關鍵技巧，協助青創團隊掌握市場資源對接及企業合作機會。為減輕青年創業初期資金壓力，青年局同步端出多元補助方案，涵蓋最高50萬元的「青創補助」、最高本金200萬元的「青創貸款利息補貼」，以及首獎達100萬元的「永續高雄青年創業挑戰賽」。針對微型創業，全國首創的「青年攤車品牌輔導計畫」提供最高2.5萬元輔導費；參展補助今年更放寬規定，符合資格者可於10萬元上限內提出「第二次申請」，全方位接住各類型與各階段的創業需求。出席今天啟動儀式的來賓，包括立法委員賴瑞隆、立法委員許智傑，高雄市議員邱俊憲以及來自顧問團各領域的專家，及多位在地企業代表，共同見證高雄青年創業支持網絡進一步串聯。活動中，林楷軒也頒發「創業導師顧問團」聘書，象徵產業實務力量加入青創支持行列，攜手青年局擴大創業資源鏈結。