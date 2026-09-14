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▲華信航空13日率先以A321neo B-18135新機執飛高雄-澎湖航線，帶領南部鄉親旅客搶先體驗舒適的客艙服務。（圖／記者陳美嘉攝）

▲華信航空13日率先以A321neo B-18135新機執飛高雄-澎湖航線。（圖／記者陳美嘉攝）

▲為慶祝B-18135新機首航，高雄及澎湖兩地機場特別安排象徵祝福與好運的灑水儀式。（圖／華信航空提供）

華航集團以A321neo B-18135新機投入高雄營運航線，華信航空13日率先以這架新世代客機執飛高雄-澎湖航線。為慶祝B-18135新機首航，高雄及澎湖兩地機場特別安排象徵祝福與好運的灑水儀式，共同見證新世代客機B-18135投入南台灣營運。A321neo B-18135全機共配置235個座位，包括8席豪華經濟艙及227席經濟艙，採用新世代高密度舒適座椅，提供旅客舒適、穩定的飛行體驗。豪華經濟艙採每排左2右2配置，經濟艙則採左3右3配置，機上並設有無障礙洗手間，提供友善、貼心的搭機服務。華航總經理陳漢銘表示，華航集團今年最新交付的 A321neo 新機正式投入南部市場營運，13日在國內線暖身後，將開始執飛國際航線。華航長期深耕南台灣，透過不斷投入航網、運能與機隊資源，為市場注入嶄新動能，期盼為南部鄉親朋友們帶來更便利的飛航體驗。華信航空董事長陳大鈞指出，此次是A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄-澎湖航線，消息一出即吸引不少航空迷搶先訂位，親身體驗新世代客機寬敞舒適的客艙服務。華信航空也特別為旅客準備限量版首航證書，為這趟難得的飛行體驗留下珍貴回憶。華信航空總經理莊明哲進一步說明，目前華信航空以ATR72-600作為國內線主力機型，已於今年上半年完成ATR 2.0機隊引進計畫，機隊規模達13架。配合華航集團在南台灣的整體布局，華信航空已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計自2027年下半年起陸續引進兩架A321neo客機，未來將逐步拓展由高雄出發的國際區域航線，提升南部旅客搭機便利性及整體市場競爭力。