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42歲女星裴琳（本名蔡裴琳）日前開始推出雞蛋糕品牌「裴琳的虎咬咬」，帶著餐車到處擺攤，吸引大批粉絲到場朝聖。不過她卻被發現不斷暴瘦，甚至還傳出僅剩36公斤，讓外界都非常擔憂。而近日裴琳在社群曬出近況，透露有粉絲拿著她以前所屬女團KISS專輯要簽名，她也親自曬出照片曝光自己的真實近況。裴琳近日在「裴琳的虎咬咬」官方FB中，曬出一張拿著昔日與張碩芬、王婷萱組成的女團KISS於1999年推出的EP《Shut Up》的照片，上面還有裴琳的親筆簽名，裴琳也在貼文中寫下：「客人來買雞蛋糕，帶著我以前的單曲來簽名。」其中，裴琳的近況也掀起眾人注目，只見她穿著帽T、戴著熊貓圖案的毛茸茸帽子，拿著專輯對鏡頭微笑。有眼尖網友發現，裴琳比起之前暴瘦到雙頰凹陷、手臂幾乎只剩骨頭的模樣，看起來變得圓潤了一些，氣色看似也較為紅潤，讓擔心她的粉絲們都非常開心。但也有人認為可能是拍攝角度，不少粉絲則透露有看到裴琳本人，感覺她又變更瘦。而久違看到KISS的專輯，也讓不少人掀起回憶殺，紛紛表示：「妳們歌曲真的很好聽」、「我記得這張EP還有附錄影帶，後來的專輯我也有買」、「昨天還在聽妳們的歌～回憶呀」、「專輯我還留著。」