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慘痛案例曝光！連贈 3 兒女遭追繳 48.8 萬併罰

▲國稅局特別呼籲廣大民眾，在進行家族財富傳承或資金調度時，務必要建立正確的稅法觀念。（圖／翻攝財政部臺北國稅局網站）

破除按人頭計算迷思！留意法規以免傷了荷包

父母幫子女安排財富轉移也要注意規定！臺北國稅局近日分享一個案例，有位父親在去年依序贈與3名子女每人224萬，本以為符合免稅額，但最終遭追稅近49萬並處以額外罰鍰。對此，國稅局則解釋，免稅額是以「贈與人」為單一計算單位，盼公布案例後破除民眾長期以來的誤會。國稅局特別舉出近期的實際查獲案例說明，A爸在 114 年 1 月 10 日先是贈與長子現金 244 萬元，接著於同年 5 月 20 日贈與次子 244 萬元，最後又在同年 10 月 15 日贈與女兒 244 萬元，全年贈與財產總額高達 732 萬元。由於A爸誤以為免稅額是以受贈人分別計算，認為給每位子女的金額皆未超過標準，因此並未向國稅局辦理申報。經查核後，國稅局認定A爸當年度的贈與總額為 732 萬元，扣除唯一的免稅額 244 萬元後，依法必須補徵高達 48.8 萬元的贈與稅，並依規定處以額外罰鍰，損失相當慘重。根據《 遺產及贈與稅法 》第 22 條規定，贈與稅納稅義務人每年得自贈與總額中減除免稅額。國稅局進一步解釋，這項免稅額是指贈與人在同一年度內，贈與財產價額中得以免課徵贈與稅的總數，而非讓每一位受贈人都能分別享有扣除額。若以 115 年度為例，現行的免稅額為 244 萬元，這意味著同一位贈與人在同一個年度內，不論贈與的次數多寡或受贈人數有幾位，全年的贈與總額合計最高就只能減除 244 萬元，絕對不能視為每位子女或受贈人皆可各自扣除一次免稅額。面對這類常見的稅務迷思，國稅局特別呼籲廣大民眾，在進行家族財富傳承或資金調度時，務必要建立正確的稅法觀念。雖然善用每年的年度贈與稅免稅額是合法且有效的節稅管道，但在規劃時務必再三確認稅法的相關計算規定與申報義務，以免因一時誤解而平白遭到補稅與重罰，反而嚴重損害了自身的財務權益。