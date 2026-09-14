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前鎮漁港不是一般地方漁港，而是臺灣最重要的遠洋漁業基地，更是無數漁民、船員、加工、冷鏈、運銷及相關產業從業人員共同打拚數十年的根基。高雄區漁會鄭重表示：臺灣既然擁有世界一流的遠洋船隊與漁業人才，就必須有一座符合國際標準、足以支撐臺灣遠洋漁業競爭力的現代化漁港。高雄區漁會表示從深水碼頭、漁獲卸售、現代化運銷中心、冷鏈物流、食品衛生，到雨污水系統、船員服務及港區周邊環境，哪一項不是現代漁港應該具備的基本條件？不能一方面要求臺灣漁業符合國際標準、提升食安、改善船員權益、強化國際競爭力；另一方面真正要投資改善漁港時，卻又把必要建設說成浪費。這對第一線漁民與產業並不公平。近期有人將前鎮漁港建設簡化為「從3,000萬元暴增到81億元」，高雄區漁會必須嚴正指出：這樣的比較混淆了不同時期、不同性質、不同規模的建設內容，無法反映整體計畫的完整事實。原有約3,000萬元經費，主要用於舊有設施維護及例行性疏浚，並不是現在81億元整體改建計畫的原始預算。108年海洋局函報漁業署的港區建設經費已約13億元；109年韓國瑜市長任內，整體改善規模已擴大至40億元。之後再依照產業實際需求，陸續納入深水碼頭、現代化運銷中心、雨污水下水道、船員服務設施及周邊環境改善等項目，最終由行政院核定整體建設經費81億元。從3,000萬元的維護疏浚經費，到81億元的整體港區改建，本來就是完全不同層次、不同內容的計畫。若刻意把兩個數字直接相除、製造「暴增數百倍」的印象，不僅無助於釐清公共建設預算，更容易讓社會大眾對前鎮漁港產生錯誤認知。高雄區漁會支持政府預算接受最嚴格的監督，也認為每一分公帑都必須花在刀口上。但監督應該建立在完整資料與事實基礎上，而不是忽略工程內容與計畫演變，只挑兩個數字進行政治攻防。我們更要強調，前鎮漁港不是只服務高雄，而是在服務全臺灣。從這裡卸售、加工、冷凍及運銷出去的水產品，不只供應高雄及南部，更透過全臺運銷體系送往臺北及各地市場。前鎮漁港背後牽動的是臺灣的水產品供應、食品安全、加工冷鏈、出口貿易，以及整個遠洋漁業產業鏈。因此，前鎮漁港改建絕不是單一城市爭取地方建設，更不是高雄自己受益而已。這是一項攸關臺灣漁業能不能繼續與世界競爭的國家級產業基礎建設。高雄區漁會在這裡也鄭重表示：政治可以有不同立場，但勿政治操作，預算可以嚴格監督，但是不要拿漁民的生計、產業的未來，以及臺灣數十年累積的遠洋漁業實力，當成政治攻防的工具。第一線漁民要的其實很簡單能讓大家安心作業、讓漁獲符合國際衛生標準，也讓臺灣船隊回到自己的母港時，能夠得到世界級服務的漁港。