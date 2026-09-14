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▲濱崎真緒（如圖）疑似發文為倉木華說話，喊話外界不要指責死者。（圖／翻攝自Threads@maohamasaki_official）

日本25歲AV女優倉木華近日傳出因遭牛郎公關男友平良翔太家暴及恐嚇，而不堪壓力選擇在對方租屋處上吊輕生。對此，她的公司「AV事務所T-POWERS株式會社」也在今（14）日證實噩耗，讓粉絲都非常難過又震驚。而前AV女優濱崎真緒也疑似因心疼對方因職業受到謾罵，而對此事發聲，在Threads喊話：「不要再用你們所謂的道德指責死者。」在倉木華傳出死訊後，不少人開始檢討她的職業，引發網友爭論。對此，前AV女優濱崎真緒也疑似心疼對方，而在Threads發文，「請大家說話留情一點，不要再用你們所謂的道德指責死者。」引發大批網友的回應，怒批檢討受害者的言論，直言：「中招的不論是誰、什麼職業絕對都是受害者」、「該死的是牛郎」、「該指責的是害死死者的人。」回顧事件起源，網路近日瘋傳倉木華在男友住處上吊身亡的消息，甚至還有她生前留下的聲明，內容提到她去年12月曾因被男友平良翔太家暴、恐嚇，而決定提告，卻因對方知道老家地址，擔心家人遭到威脅，加上不希望影響演藝工作，最終選擇庭外和解。沒想到今年5月倉木華提分手後，雙方又爆發激烈爭吵，平良翔太疑似拿走她2支iPhone，她追出去討回手機時，還遭男方駕駛的邁巴赫拖行，導致臉部、下巴嚴重受傷。之後她的好友、同為AV女優的日向真凜出面表示，倉木華不只一次遭男友家暴，還曾多次在AV拍攝前遭到毆打，傷勢嚴重到工作只能臨時延期，倉木華也因此反覆輕生未遂。而在死訊傳了1天後，她的公司「AV事務所T-POWERS株式會社」今日出面證實噩耗，「一想到倉木小姐生前曾受到深深的傷害、承受痛苦，我們感到非常心痛；同時，對於一連串的相關行為，本公司也感到強烈憤怒。」並表示會尊重逝者、保護其隱私，以及家屬的感受放在第一順位。