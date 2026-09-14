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缺師潮湧現各級學校，老師難尋，但教學品質難道就能隨便嗎？《NOWNEWS今日新聞》繼上月中刊出〈國教失序〉專題，探討缺師原因後，近日再接獲投訴，北部某高中有老師，只因為學生考量使用原子筆，若頻繁使用立可帶修改恐造成紙張破損而改用鉛筆，該師嗆學生「你家是窮到沒有錢可以買立可帶喔？」學生自覺受辱當場崩潰大哭，準備學測心情大受影響。學生家長表示，該師這學期剛到校代課，開學僅2周班上同學便感受到老師教法特殊、且言詞充滿不友善的態度。首先該師開學後立刻將不同單元分配給各組學生，要學生自行準備並上台報告。但學生報告老師也不專心聽，反而多次使用手機，並在課堂上批評、針對學生給予負面評論。說好的報告結束後會補充，該師也稱自己「很累」沒有補充而讓學生直接休息。若說這是該師個人風格也就算了，但投訴家長進一步指出，自己孩子寫學習單時，因為考量到用原子筆書寫，若有錯字就必須用立可帶塗改，一旦頻繁可能造成紙張破損，所以都用鉛筆寫。沒想到該師詢問後卻說：「你家是窮到沒有錢可以買立可帶喔？只有手眼不協調的人才會一直寫錯字吧。」最後甚至還補一句：「我這樣講已經很委婉了！」這名家長說，孩子生性低調，不希望被別人關注，連被老師點到都容易緊張，老師卻像是把孩子當出氣筒一樣，孩子情緒受到強烈衝擊，當場崩潰大哭，對該課程已產生明顯不安與恐懼。該師涉及言語不當也讓另一名學生向1999投訴，指他在課堂中用「巴夫洛夫的狗」（形容人不經大腦思考制約反應）、「還納」（歧視原住民用語）等辱罵學生，溝通與回應時態度惡劣強硬。另外該師也曾趁他不注意、未經許可就拿起手機，點開IG帳號瀏覽。此舉明顯與當時進行的課程毫無相關，但老師突如其來的動作讓他覺得自己的隱私遭到偷窺。學生曾向關係較為密切的老師反映，老師曾向該名當事教師詢問、提點，但該師教學方式與學生互動態度沒有明顯改變。投訴家長也懷疑，該職缺招聘好幾次，才找到這名老師來任教，該師態度可能抱持著老師難找，才會在課堂上依然故我，罔顧學生受教權。NOWNEWS求證該校，校長表示還在了解狀況並予以處理，指這名教師雖然年輕，但在其他縣市有教學經驗。可能在其他地方的教學方式不錯，但不適合該校學生，希望家長與學生給予該師一些學習空間。該縣市教育局則回應，為讓學生熟悉大考規定，平日課堂練習與學習單，以藍筆或黑筆書寫，該師以調侃方式提醒學生勿用鉛筆，造成學生感到不適，學校已請該師檢討個人言行。教育局另指出，該師為鼓勵學生對議題多面向思考，以分組報告與討論方式授課，學生報告後由該師提問，引導學生思辯，教學過程無貶低與否定學生之意，經幾次上課經驗及今(14)日與該班學生溝通討論，後續課程將彈性調整。老師上課使用手機，目的為確認及求證學生觀點之正確性。另課堂中發現學生手機停留使用社群平台畫面，並非討論課程所需要之平臺，故該師提醒學生此行為不當。 教育局已督導學校針對該名老師的表達陳述及學生意見，透過不定期課堂巡視、觀察予以追蹤，並對該位老師及該班學生持續關注與輔導。