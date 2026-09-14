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▲ 高市府海洋局長石慶豐今天表示，中央政府推動前鎮漁港改善經費從3000萬元增加到81億元，並非同一工程預算追加。（圖／高市府提供）

針對中央政府推動前鎮漁港改善經費由3,000萬元增加至81億元。高市府海洋局長石慶豐今（14）日表示，中央政府推動前鎮漁港改善經費從3000萬元增加到81億元，並非同一工程預算追加，強調，韓國瑜擔任高雄市長期間，前鎮漁港改善經費就已經擴大到40億元，非同一工程預算追加。部分人士用「三千萬元變八十一億元」指控工程預算暴增，是刻意的誤導和扭曲。石慶豐表示，原3千萬元係指舊設施維護和例行性疏浚；且108年海洋局函報漁業署相關港區建設經費為13億，但109年韓國瑜任高雄市長期間，前鎮漁港改善經費就已擴大至40億元；根據同年7月高雄市議會正式會議紀錄，海洋局也公開說明整體改善計畫經費包含漁會自籌9000萬共計為40.9億元。後續又增加深水碼頭、運銷中心、雨污水下水道、船員服務及周邊環境改善等項目；部分人士用「3,000萬元變81億元」指控工程預算暴增，是刻意的誤導和扭曲。石慶豐指出，前鎮漁港啟用逾57年，是我國重要遠洋漁業基地，但魚貨處理環境不符合食品衛生安全標準，卸魚、切割、搬運及販售空間混雜，透過中央漁業署推動這次整建，導入食品安全衛生管制制度（HACCP），調整作業方式、落實人車分流、阻隔犬貓，以符國內食安及外銷國際市場的要求。為了食品衛生及消費者的安全，確保產業生存發展，新完工的運銷中心雖改變部分魚販的作業習慣，但也取得漁會及多數魚販的認同。石慶豐強調，針對魚貨搬運、活體水產進出、車輛動線及攤商操作等問題，市府、漁業署及漁會持續與使用者溝通，在不違反食品衛生標準的前提下，依實際營運需求滾動調整，兼顧食安與市場運作。至於攤商關心遷入運銷中心後的租金，市府已協調漁業署、高雄區漁會，研議各項優惠方案，落實減輕攤商負擔。船員會館部分，石慶豐表示，會館免費提供外籍船員衛浴、免費Wi-Fi、休閒、信仰及關懷等服務，是台灣提升漁業人權、接軌國際的重要成就。至於過夜住宿率，由於遠洋漁業有返港淡旺季，不能以全年平均人數評判效益。譬如以今年6、7月魷魚船隊返港為例，六月入住會館有399人次、七月有706人次，適時發揮效益，獲得各漁業公會好評。石慶豐強調，中央推動前鎮漁港整建，並非單一建物或單項設施翻新，而是從碼頭安全、食品衛生、雨污水系統、船員生活到產業環境的全面升級。各使用者反映問題，市府都滾動改善，希望外界勿以單一意見、單一時段數字，抹滅前鎮漁港提升台灣遠洋漁業安全衛生、外銷競爭力，以及改善船員人權的必要性。