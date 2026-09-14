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▲東北季風增強，周二基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更要留意局部大雨，周四東北季風才會減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到東北季風影響易有短延時強降雨，中央氣象署今（14）日晚間發布「大雨特報」，並提醒大臺北及東北部地區有局部大雨發生的機率，這波雨勢將一路持續到明（15）日，建議民眾出門記得攜帶雨具。📌影響時間：14日晚上至15日上午📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、宜蘭縣中央氣象署表示，今（14）晚至明天(15日)東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，尤其今晚起基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；其他地區則為多雲到晴，明日午後嘉義以南地區有局部短暫陣雨，中部以北山區有零星短暫陣雨，雲林以南山區有局部大雨發生的機率。氣溫方面，北部白天高溫略降，北部及東半部約27至30度，中南部仍可來到32、33度，感受偏熱，中午前後紫外線較強，請留意防曬並多補充水份，至於各地低溫約24至26度。