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洛杉磯快艇隊因涉及規避薪資上限與私下違規支付，近期遭到NBA聯盟的重磅懲處。儘管快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）已發表聲明全盤接受聯盟裁罰，但這場風暴並未就此平息。除了與多倫多暴龍隊的重磅交易案持續停擺外，甚至驚動了美國聯邦司法部介入調查。此外，這起事件也引發前NBA義大利籍老將加里納利（Danilo Gallinari）的不滿，公開控訴當家球星雷納德（Kawhi Leonard）自私的決定毀了他的職業生涯。在這起規避薪資上限的醜聞中，快艇球團遭重罰3000萬美元並剝奪5個未來的首輪選秀權，而雷納德個人則被罰款70萬美元。對此，曾效力於快艇的加里納利在義大利Podcast節目《A Cresta Alta》中火力全開，認為這點罰款對雷納德來說根本不痛不癢。「他應該把那5000萬美元全數捐給慈善機構，而不是只罰70萬美元，」加里納利直言：「他改變了我職業生涯的軌跡，把我從洛杉磯趕走，讓我陷入了艱難的處境。」加里納利的指控源自於2019年那筆震驚聯盟的喬治（Paul George）交易案。當時雷納德要求快艇必須換來喬治才肯加盟，這迫使快艇將加里納利、潛力新星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及大量選秀權打包送往奧克拉荷馬雷霆。儘管加里納利在雷霆度過了一個出色的賽季（場均18.7分、5.2籃板），但他隨後被交易至處於重建期的亞特蘭大老鷹隊，職業生涯從此急轉直下，在老鷹的117場比賽中僅先發22場，隨後便徹底失去NBA的先發位置。加里納利憤慨地表示：「決定我NBA生涯命運的，不是總管或老闆，而是一個認為球隊陣容不夠好、想要其他球星加盟的『球員』。」這起醜聞不僅讓雷納德遭受輿論撻伐，也連帶影響了他未來的動向。先前有消息指出，快艇已同意將雷納德交易至多倫多暴龍，換取英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）以及選秀權。但隨著快艇高層因禁賽與調查陷入混亂，這筆交易目前已全面凍結。NBA內部消息人士費雪（Jake Fischer）在社群平台X上分析指出：「不要把巴爾默接受NBA懲處視為雷納德即將完成交易的訊號。目前聽起來快艇還沒準備好重新與暴龍通電話協商。」儘管聯盟官方已經明確表示，即便快艇目前沒有代理總管（Interim governor）就位，聯盟依然會處理這筆交易，但快艇球團本身似乎無暇顧及此事。對快艇球團而言，更糟糕的消息還在後頭。根據《紐約時報》上週報導，美國司法部（U.S. Department of Justice）已針對快艇隊與雷納德之間的私下交易啟動了聯邦刑事調查。這意味著巴爾默雖然妥協接受了NBA的內部懲處，但這支球隊面臨的法律風暴與風波，短時間內恐怕還難以落幕。