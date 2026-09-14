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許多民眾為了解決肥胖問題，尋求藥物管道改善，過去一年多以來，俗稱「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）成為減重新寵，原作為第二型糖尿病治療用藥，抑制食慾、延緩胃排空的效果被轉用於減重市場。近期接連有韓國民眾為了購買這款藥物而遠赴日本，原因在於兩國價差相當驚人，而這一現象也被研發猛健樂的美國藥廠禮來注意到，特別針對日本市場發出警告。根據朝日電視台報導，糖尿病治療藥物「猛健樂」因減重效果受到關注。最新調查揭露，近期接連有韓國民眾為了購買這款藥物而遠赴日本。日本厚生勞動省雖已多次呼籲，切勿濫用以防引發不可預期的健康危害，但這股減重風潮迅速在韓國蔓延，且取得管道正出現轉變。一名居住於首爾的30多歲女性告訴日媒，知道日本部分地方城市的醫院能開猛健樂的處方後，她查了一下，發現那是全日本最便宜的地方，因此專程前往日本醫院開立「猛健樂」處方。她透露，在日本的醫院還看到幾位中年婦女拿到藥後離開。為了取得「猛健樂」處方而前往日本的韓國遊客數量正在急劇增加。韓國社群網路上，甚至將能輕鬆且廉價取得「猛健樂」的日本診所尊稱為「聖地」。造成此現象的主要原因之一是「藥品價格」，一位居住於首爾的韓國民眾表示，「在韓國購買5毫克、3個月劑量的費用，在日本不僅能買到相同的3個月劑量，甚至付完來回機票和住宿費後都還有找。」然而，韓國法律原則上禁止從海外私帶藥物入境。今年1月至5月期間，仁川機場海關就已查獲289起非法攜帶「猛健樂」等藥物入境的案件。立命館大學藥學部准教授間宮弘晃表示，「這類藥物原則上必須在與開處方的醫師充分討論後，隨時調整劑量使用。跨境購買並直接帶回國後，後續的醫療監控就會中斷。一旦出現副作用，將面臨極大風險。」日本藥品的低廉價格，「猛健樂」的生產藥廠禮來也注意到，並警示相關風險。禮來警告，「日本的猛健樂藥價，已降至全球同等經濟規模國家中的最低水準。如此低廉的藥價極可能加劇不當使用、擴大來自海外的醫療旅遊，甚至引發以牟利為目的的囤積與轉售等額外風險。」日本厚生勞動省亦向全國醫療機構發出呼籲，強調將該藥用於美容減重可能導致意想不到的健康危害，並可能導致真正需要治療的患者面臨用藥短缺，要求務必恪守使用原則。