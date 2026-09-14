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中職例行賽尾端戰況激烈，樂天桃猿今（14）日在作客台鋼雄鷹的賽事中卻驚傳意外。樂天陣中主力牛棚投手莊昕諺於8局下登板救援時，遭台鋼打者王博玄擊出的強勁平飛球直接重擊臉部，當場倒地不起。現場防護員、樂天隊友與球僮第一時間全數衝上場關切，最終出動擔架將他防護固定後抬離球場，急送醫院觀察。現場台鋼球迷也紛紛雙手合十，並高喊「莊昕諺加油」。事發於8局下半，莊昕諺接替王志煊登板，面對該局首名打者王博玄。王博玄抓準來球擊出極為強勁的正面平飛球，莊昕諺反應不及，臉部直接遭到重擊，倒在投手丘上。看見莊昕諺應聲倒地後，擊出強襲球的王博玄神情焦慮，立刻拋下球棒上前關心狀況，場面心驚膽顫。強襲球意外發生後，台鋼主場應援團隨即暫停加油聲響，全場萬名台鋼球迷紛紛露出擔心的神情，也有許多人雙手合十替莊昕諺集氣，並屏息等待醫療人員評估。醫療人員進行初步檢查與緊急處置後，決定出動擔架將莊昕諺抬下場，直接送到左外野上救護車送醫，樂天隨後更換蘇俊璋接替投球。蘇俊璋登板後，轉播鏡頭數度拍到他眼眶泛紅的難過表情，最終他還是主投0.2局0失分、完美完成任務。當莊昕諺被抬上擔架、準備移出球場之際，台鋼主場球迷與應援團展現運動精神，全場齊聲高喊「莊昕諺加油」，為他送上深切的祝福。莊昕諺的具體傷勢與後續檢查結果，仍有待樂天桃猿球團進一步醫療評估後說明。