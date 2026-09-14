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而所屬索尼音樂則表示：「已責成文廷深刻反省，目前全面退出新作品〈Self!shhh〉的宣傳，除了已簽約的工作之外，暫停其他所有演藝工作。」

▲文廷道歉信。（圖／文廷IG@wen_0527）

男團Ozone成員黃文廷出道後人氣不斷攀升，不僅發行個人單曲，還跨足戲劇圈。怎料近日卻疑似遭前女友爆料劈腿同劇組的女演員，引發軒然大波。對此文廷稍早在個人社群道歉，曬出手寫信坦承因為自己的不成熟造成女方傷害，黃文廷近日疑似遭交往4年的前女友爆料劈腿，對象是同劇組的女演員，文中稱兩人從大學畢業後開始交往，因為他的工作性質，始終保持低調、不公開關係。怎料，怎料黃文廷踏入全新領域拍片後，竟和同劇的「她」有了超越界線的親密行為，讓前女友心碎表示：「她很主動但你可以拒絕的。」爆料文曝光後，立刻在Threads上引發討論。風波延燒2天，黃文廷今首度發聲，在社群上曬出手寫信道歉，「首先，我想向陪伴我4年的妳，鄭重地說一聲對不起，在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯。」另外，黃文廷也坦承沒有誠實與公司、團員們說明自己的感情狀況，也未妥善處理好自己的私人生活，「這是我的錯，對於支持我的粉絲、公司和團員，真的很抱歉。」黃文婷表示接下來會依照公司的安排，除了已簽約、必須履行的工作外，即日起暫停其他演藝工作，好好反省，並再次向被傷害以及所有為此感到失望的人鄭重道歉。昨日黃文廷照常出席Ozone 4週年慶祝活動，然而心情卻看似受到風波影響，台上忍不住哽咽、泛淚表示：「我不知道接下來跟大家還有多少機會可以站在舞台上，然後謝謝大家這四年來的支持還有陪伴。」