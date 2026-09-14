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針對藍營議員今（14）日刻意混淆「自償性債務」與「一般受限債務」概念，高雄市政府發言人符瑋玲嚴正呼籲議員停止惡意政治操作、抹黑市政建設。符瑋玲表示，市長陳其邁上任後，公債數累計減債352億元，人均負債減少1.03萬元。至於自償性債務，六都普遍增加，其中桃園增加最多、新北第二，反而高雄積極推動軌道聯合開發，累積收益可達920億，若再加205兵工廠區段徵收，為來效益上看800億元，綽綽有餘。符瑋玲強調，自償性債務與一般受限債務根本性質不同，不要故意混淆政治操作。財政局局長李瓊慧也強調，自償性債務與一般受限債務完全不同，各地方政府建設，例如軌道建設，在興建期間先以自償性融資調度加速建設，並在完工通車後，以其產生之票箱收入、土地開發收益、租稅增額及容積增額收入等償還。以市長上任迄今，六都自償性債務普遍增加，桃園增加920億元最多，其次新北增加803億元，高雄增加552億元。李瓊慧說，高雄市自償性計畫主要為軌道建設，且捷運四線齊發，串連S廊帶，路網形成後未來可帶動收入如票箱收入1,300億元；此外為提升軌道建設財源，提早推動聯合開發，累計收益評估可達920億元；另有關205兵工廠區段徵收計畫，未來收益可達800億元。李瓊慧表示，市長陳其邁上任後積極開源節流、促參招商，自有財源突破千億，為了讓財政更為穩健，高雄市將優先朝積極推動促參及聯合開發，結合民間資金共同參與方式，推動建設，同時讓各項建設可以同步完成。