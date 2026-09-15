2026年名古屋亞運男籃賽事進入白熱化的淘汰賽階段，中華男籃在小組賽展現優異競技狀態，順利挺進八強。明（16）日晚間，中華隊將迎來本屆賽事最關鍵的一役——對決東道主、A組排名第二的日本隊。這場「中日大戰」不僅攸關四強門票，更是中華隊尋求連兩屆闖進亞運四強的嚴峻考驗。《NOWNEWS》本文為讀者整理這場亞運小組賽中華男籃VS卡達的轉播、賽程、分析等「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026名古屋亞運中華男籃VS日本賽事基本資訊
📍中華男籃和日本歷史對戰紀錄
📍中華男籃VS日本焦點戰力分析與小組賽情況
📍台日大戰結果預測、專家分析
📍中華男籃VS日本預計先發名單
📍2026名古屋亞運中華男籃國家隊球員名單
📍2026名古屋亞運卡達男籃國家隊球員名單
📍名古屋亞運男籃八強賽完整賽程表
📍2026名古屋亞運轉播平台總整理
2026名古屋亞運中華男籃VS日本賽事基本資訊
▪️ 對戰組合： 中華隊 vs 日本（名古屋亞運男籃八強賽 QF2）
▪️ 比賽時間： 台灣時間2026年9月16日晚間19:20（日本當地時間20:20）
▪️ 比賽場館： 日本愛知縣名古屋市 愛知國際競技場（Aichi International Arena）
▪️ 賽制說明： 八強單淘汰賽。勝者將晉級9月18日的四強賽（對手將是沙烏地阿拉伯與中國隊之間的勝方），敗者則遭到淘汰。
中華男籃和日本歷史對戰紀錄
歷史對戰紀錄： 綜觀近年的國際大賽交手紀錄，最近5次交手，日本隊取得4勝1敗的明顯優勢：
▪️ 2025年11月28日（世界盃資格賽）：日本90：64中華隊
▪️ 2023年10月3日（杭州亞運八強賽）：中華隊85：66日本
▪️ 2022年7月3日（世界盃資格賽）：日本89：49中華隊
▪️ 2022年2月26日（世界盃資格賽）：日本76：71中華隊
▪️ 2021年6月18日（亞洲盃）：日本98：61中華隊
雙方此前亞運表現回顧
中華隊： 上屆（2023 年）杭州亞運中，中華隊打出令人驚豔的表現，特別是在八強賽以85：66擊退未派出一軍主力的日本隊，睽違多年殺入四強，最終以第四名作收。
日本隊： 上屆杭州亞運以年輕二軍陣容參賽，最終止步於八強（敗給中華隊）。本屆身為東道主，日本隊精銳盡出，誓言在主場奪下獎牌。
中華男籃VS日本焦點戰力分析與小組賽情況
中華隊：進攻端倚重「CBA雙衛」，高柏鎧護框成關鍵
中華隊在義大利籍主帥圖奇（Gianluca Tucci）的帶領下，小組賽展現了流暢的快速球風。面對打法極為相近、且外線火力更為兇猛的日本隊，中華隊必須盡可能降低失誤，並提升外線防守的輪轉速度。歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）將是禁區的最後一道防線，他必須在保護籃板與避免犯規麻煩之間取得平衡。兩名主力前鋒劉錚與阿巴西因傷缺陣的影響，在八強高強度對抗中將備受考驗。
中華隊傷兵名單： 劉錚（賽前傷退）、阿巴西（賽前傷退）
日本隊：主場作戰氣勢旺盛，外圍火力與禁區高度兼具
日本隊在小組賽敗給韓國屈居 A 組第二，但整體戰力不容小覷。陣中擁有效力於 B 聯盟的精銳，並由 211 公分的歸化中鋒亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）坐鎮禁區。日本隊極度仰賴大量的三分球投射與快速攻防轉換，一旦讓他們在外圍找到手感，將很難遏止其得分爆發力。
日本隊傷兵名單： 目前無重大傷兵傳出。
焦點球星介紹
🏀中華隊｜陳盈駿、林庭謙： 兩位 CBA 頂級後衛是中華隊的進攻發動機，必須在節奏控制與得分上扛起重任。
🏀中華隊｜高柏鎧（Brandon Gilbeck）： 禁區守護神，他與日本隊高大中鋒的對抗，將直接影響中華隊的籃板保護。
🏀日本隊｜亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）： 211 公分的歸化中鋒，具備出色的籃下終結與護框能力。
🏀日本隊｜川島悠翔（Yuto Kawashima）： 日本備受期待的新星前鋒，具備優異的機動性與外線投射能力。
「台日大戰」結果預測、專家分析
中華和日本男籃是如何晉級的？
中華男籃在預賽B組繳出2勝1敗、淨勝分高達+22分的優異表現，雖與伊朗同為2勝1敗，但在比較對戰關係後位列分組第二，成功搶下直接晉級八強的門票。東道主日本隊則在A組取得2勝1敗，小組賽末役以83：100不敵全勝的南韓隊，同樣以A組第二名出線；雙方皆以分組次名挺進淘汰賽，確定將在八強單淘汰賽正面交鋒，重演上屆八強「中日大戰」的經典戲碼。
相較於中日兩隊穩健晉級，上屆杭州亞運金牌得主、衛冕冠軍菲律賓隊則遭遇震撼滑鐵盧。菲律賓在C組取得1勝2敗，最後一戰遭中國隊以105：61狂勝44分，導致淨勝分由正轉負暴跌至-17分；在三支分組第三名的外卡席次比拚中，菲律賓不敵A組第三沙烏地阿拉伯（-11分）與B組第三約旦（-5分），落居三隊之末，賽會最終排名僅列第9名，連八強門檻都未能跨過，爆冷提前衛冕夢碎。
中華男籃VS日本預計先發名單
焦點與結果預測
賽果預測：比賽將異常膠著，日本隊佔據些微主場優勢
專家分析：這是一場球風極為相似的對決，雙方都強調快速轉換與大量外線投射。中華隊的優勢在於後場雙衛的切入破壞力，以及高柏鎧在禁區的嚇阻力；但日本隊擁有主場優勢，且陣容深度與平均身高略佔上風。若中華隊能成功限制日本隊的三分球命中率，並將比賽拖入泥沼戰，將有機會重演上屆亞運擊敗日本的戲碼。預計勝負分差將在個位數之間。
2026名古屋亞運中華男籃國家隊球員名單
2026名古屋亞運卡達男籃國家隊球員名單
名古屋亞運男籃八強賽完整賽程表
2026名古屋亞運轉播平台總整理
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📍2026名古屋亞運中華男籃VS日本賽事基本資訊
📍中華男籃和日本歷史對戰紀錄
📍中華男籃VS日本焦點戰力分析與小組賽情況
📍台日大戰結果預測、專家分析
📍中華男籃VS日本預計先發名單
📍2026名古屋亞運中華男籃國家隊球員名單
📍2026名古屋亞運卡達男籃國家隊球員名單
📍名古屋亞運男籃八強賽完整賽程表
📍2026名古屋亞運轉播平台總整理
▪️ 對戰組合： 中華隊 vs 日本（名古屋亞運男籃八強賽 QF2）
▪️ 比賽時間： 台灣時間2026年9月16日晚間19:20（日本當地時間20:20）
▪️ 比賽場館： 日本愛知縣名古屋市 愛知國際競技場（Aichi International Arena）
▪️ 賽制說明： 八強單淘汰賽。勝者將晉級9月18日的四強賽（對手將是沙烏地阿拉伯與中國隊之間的勝方），敗者則遭到淘汰。
中華男籃和日本歷史對戰紀錄
歷史對戰紀錄： 綜觀近年的國際大賽交手紀錄，最近5次交手，日本隊取得4勝1敗的明顯優勢：
▪️ 2025年11月28日（世界盃資格賽）：日本90：64中華隊
▪️ 2023年10月3日（杭州亞運八強賽）：中華隊85：66日本
▪️ 2022年7月3日（世界盃資格賽）：日本89：49中華隊
▪️ 2022年2月26日（世界盃資格賽）：日本76：71中華隊
▪️ 2021年6月18日（亞洲盃）：日本98：61中華隊
雙方此前亞運表現回顧
中華隊： 上屆（2023 年）杭州亞運中，中華隊打出令人驚豔的表現，特別是在八強賽以85：66擊退未派出一軍主力的日本隊，睽違多年殺入四強，最終以第四名作收。
日本隊： 上屆杭州亞運以年輕二軍陣容參賽，最終止步於八強（敗給中華隊）。本屆身為東道主，日本隊精銳盡出，誓言在主場奪下獎牌。
中華隊：進攻端倚重「CBA雙衛」，高柏鎧護框成關鍵
中華隊在義大利籍主帥圖奇（Gianluca Tucci）的帶領下，小組賽展現了流暢的快速球風。面對打法極為相近、且外線火力更為兇猛的日本隊，中華隊必須盡可能降低失誤，並提升外線防守的輪轉速度。歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）將是禁區的最後一道防線，他必須在保護籃板與避免犯規麻煩之間取得平衡。兩名主力前鋒劉錚與阿巴西因傷缺陣的影響，在八強高強度對抗中將備受考驗。
中華隊傷兵名單： 劉錚（賽前傷退）、阿巴西（賽前傷退）
日本隊：主場作戰氣勢旺盛，外圍火力與禁區高度兼具
日本隊在小組賽敗給韓國屈居 A 組第二，但整體戰力不容小覷。陣中擁有效力於 B 聯盟的精銳，並由 211 公分的歸化中鋒亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）坐鎮禁區。日本隊極度仰賴大量的三分球投射與快速攻防轉換，一旦讓他們在外圍找到手感，將很難遏止其得分爆發力。
日本隊傷兵名單： 目前無重大傷兵傳出。
焦點球星介紹
🏀中華隊｜陳盈駿、林庭謙： 兩位 CBA 頂級後衛是中華隊的進攻發動機，必須在節奏控制與得分上扛起重任。
🏀中華隊｜高柏鎧（Brandon Gilbeck）： 禁區守護神，他與日本隊高大中鋒的對抗，將直接影響中華隊的籃板保護。
🏀日本隊｜亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）： 211 公分的歸化中鋒，具備出色的籃下終結與護框能力。
🏀日本隊｜川島悠翔（Yuto Kawashima）： 日本備受期待的新星前鋒，具備優異的機動性與外線投射能力。
中華和日本男籃是如何晉級的？
中華男籃在預賽B組繳出2勝1敗、淨勝分高達+22分的優異表現，雖與伊朗同為2勝1敗，但在比較對戰關係後位列分組第二，成功搶下直接晉級八強的門票。東道主日本隊則在A組取得2勝1敗，小組賽末役以83：100不敵全勝的南韓隊，同樣以A組第二名出線；雙方皆以分組次名挺進淘汰賽，確定將在八強單淘汰賽正面交鋒，重演上屆八強「中日大戰」的經典戲碼。
相較於中日兩隊穩健晉級，上屆杭州亞運金牌得主、衛冕冠軍菲律賓隊則遭遇震撼滑鐵盧。菲律賓在C組取得1勝2敗，最後一戰遭中國隊以105：61狂勝44分，導致淨勝分由正轉負暴跌至-17分；在三支分組第三名的外卡席次比拚中，菲律賓不敵A組第三沙烏地阿拉伯（-11分）與B組第三約旦（-5分），落居三隊之末，賽會最終排名僅列第9名，連八強門檻都未能跨過，爆冷提前衛冕夢碎。
中華男籃VS日本預計先發名單
|位置
|🇹🇼 中華隊預計先發陣容
|🇯🇵 日本隊預計先發陣容
|後衛 (PG/SG)
|陳盈駿、林庭謙
|約翰·哈珀 (John Harper Jr.)、小川敦也 (Atsuya Ogawa)
|前鋒 (SF/PF)
|盧峻翔、胡瓏貿
|金近廉 (Ren Kanechika)、川島悠翔 (Yuto Kawashima)
|中鋒 (C)
|高柏鎧 (Brandon Gilbeck)
|亞歷克斯·柯克 (Alex Kirk)
賽果預測：比賽將異常膠著，日本隊佔據些微主場優勢
專家分析：這是一場球風極為相似的對決，雙方都強調快速轉換與大量外線投射。中華隊的優勢在於後場雙衛的切入破壞力，以及高柏鎧在禁區的嚇阻力；但日本隊擁有主場優勢，且陣容深度與平均身高略佔上風。若中華隊能成功限制日本隊的三分球命中率，並將比賽拖入泥沼戰，將有機會重演上屆亞運擊敗日本的戲碼。預計勝負分差將在個位數之間。
2026名古屋亞運中華男籃國家隊球員名單
|球員姓名
|英文姓名
|場上位置
|陳盈駿
|Chen Ying-Chun
|控球後衛 (PG)
|林庭謙
|Lin Ting-Chien
|得分後衛 (SG)
|游艾喆
|Yu Ai-Che
|控球後衛 (PG)
|李家慷
|Li Chia-Kang
|得分後衛 (SG)
|盧峻翔
|Lu Chun-Hsiang
|得分後衛 (SG)
|馬建豪
|Ma Chien-Hao
|小前鋒 (SF)
|雷蒙恩
|Manu Samuel
|前鋒 (F)
|胡瓏貿
|Hu Long-Mao
|前鋒 (F)
|曾祥鈞
|Tseng Hsiang-chun
|中鋒 (C)
|譚傑龍
|Morrison Jonah
|前鋒 (F)
|陳冠全
|Chen Kuan-Chuan
|前鋒 (F)
|高柏鎧
|Gilbeck Brandon
|中鋒 (C)
|球員姓名
|英文姓名
|場上位置
|黑川虎徹
|Kotetsu Kurokawa
|後衛 (G)
|約翰·哈珀
|John Harper Jr.
|控球後衛 (PG)
|金近廉
|Ren Kanechika
|小前鋒 (SF)
|狩野豊茂
|Toyoshige Kano
|中鋒 (C)
|山崎一涉
|Ibu Yamazaki
|前鋒 (F)
|川島悠翔
|Yuto Kawashima
|大前鋒 (PF)
|津屋一球
|Kazuma Tsuya
|後衛 (G)
|小川敦也
|Atsuya Ogawa
|後衛 (G)
|謝亞佛幸樹
|Avi Schafer
|中鋒 (C)
|山內賈赫魯
|Jaheru Yamauchi
|前鋒 (F)
|亞歷克斯·柯克
|Alex Kirk
|中鋒 (C)
|高島紳司
|Shinji Takashima
|前鋒 (F)
|賽事階段
|比賽日期 (台灣時間)
|開打時間
|對戰組合
|賽事場館
|八強賽 (QF4)
|09/16 (三)
|10:00
|約旦 vs 韓國
|愛知國際競技場
|八強賽 (QF3)
|09/16 (三)
|13:00
|伊朗 vs 巴林
|愛知國際競技場
|八強賽 (QF1)
|09/16 (三)
|16:00
|中國 vs 沙烏地阿拉伯
|愛知國際競技場
|八強賽 (QF2)
|09/16 (三)
|19:20
|中華隊 vs 日本 (本場焦點)
|愛知國際競技場
|平台類型
|轉播單位/平台
|播出頻道
|查詢網址/節目表
|網路/行動平台
|ELTA TV愛爾達電視
|
愛爾達體育1、2、3、4台
|網路/行動平台
|Hami Video
|
愛爾達體育1、2、3、4台
|官方網站
|電視平台 (IPTV)
|中華電信MOD
|
愛爾達體育1台(CH200)
|節目表查詢
|電視平台 (無線電視)
|華視
|華視主頻等相關頻道
|節目表查詢
|電視平台 (有線電視)
|東森電視
|東森相關轉播頻道
|賽事活動節目查詢
|電視平台 (有線電視)
|緯來電視網
|緯來體育台等相關頻道
|節目表查詢
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