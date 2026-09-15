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2026名古屋亞運中華男籃VS日本賽事基本資訊

中華男籃和日本歷史對戰紀錄

▲中華隊打出令人驚豔的表現，特別是在八強賽以85：66擊退未派出一軍主力的日本隊，睽違多年殺入四強，最終以第四名作收。（圖／名古屋亞運提供）

中華男籃VS日本焦點戰力分析與小組賽情況

▲陳盈駿、林庭謙： 兩位 CBA 頂級後衛是中華隊的進攻發動機，必須在節奏控制與得分上扛起重任。（圖／名古屋亞運賽會提供）

「台日大戰」結果預測、專家分析

位置 🇹🇼 中華隊預計先發陣容 🇯🇵 日本隊預計先發陣容 後衛 (PG/SG) 陳盈駿、林庭謙 約翰·哈珀 (John Harper Jr.)、小川敦也 (Atsuya Ogawa) 前鋒 (SF/PF) 盧峻翔、胡瓏貿 金近廉 (Ren Kanechika)、川島悠翔 (Yuto Kawashima) 中鋒 (C) 高柏鎧 (Brandon Gilbeck) 亞歷克斯·柯克 (Alex Kirk) ▲中華男籃對決日本是一場球風極為相似的對決，雙方都強調快速轉換與大量外線投射。（圖／名古屋亞運賽會提供）



賽果預測：比賽將異常膠著，日本隊佔據些微主場優勢

2026名古屋亞運中華男籃國家隊球員名單

球員姓名 英文姓名 場上位置 陳盈駿 Chen Ying-Chun 控球後衛 (PG) 林庭謙 Lin Ting-Chien 得分後衛 (SG) 游艾喆 Yu Ai-Che 控球後衛 (PG) 李家慷 Li Chia-Kang 得分後衛 (SG) 盧峻翔 Lu Chun-Hsiang 得分後衛 (SG) 馬建豪 Ma Chien-Hao 小前鋒 (SF) 雷蒙恩 Manu Samuel 前鋒 (F) 胡瓏貿 Hu Long-Mao 前鋒 (F) 曾祥鈞 Tseng Hsiang-chun 中鋒 (C) 譚傑龍 Morrison Jonah 前鋒 (F) 陳冠全 Chen Kuan-Chuan 前鋒 (F) 高柏鎧 Gilbeck Brandon 中鋒 (C) ▲名古屋亞運中華男籃年輕後衛游艾喆在小組賽有精彩發揮。（圖／名古屋亞運官方提供）



2026名古屋亞運卡達男籃國家隊球員名單

球員姓名 英文姓名 場上位置 黑川虎徹 Kotetsu Kurokawa 後衛 (G) 約翰·哈珀 John Harper Jr. 控球後衛 (PG) 金近廉 Ren Kanechika 小前鋒 (SF) 狩野豊茂 Toyoshige Kano 中鋒 (C) 山崎一涉 Ibu Yamazaki 前鋒 (F) 川島悠翔 Yuto Kawashima 大前鋒 (PF) 津屋一球 Kazuma Tsuya 後衛 (G) 小川敦也 Atsuya Ogawa 後衛 (G) 謝亞佛幸樹 Avi Schafer 中鋒 (C) 山內賈赫魯 Jaheru Yamauchi 前鋒 (F) 亞歷克斯·柯克 Alex Kirk 中鋒 (C) 高島紳司 Shinji Takashima 前鋒 (F)

▲日本男籃這一屆亞運主要是以培育新血為主。（圖／名古屋亞運提供）



名古屋亞運男籃八強賽完整賽程表

賽事階段 比賽日期 (台灣時間) 開打時間 對戰組合 賽事場館 八強賽 (QF4) 09/16 (三) 10:00 約旦 vs 韓國 愛知國際競技場 八強賽 (QF3) 09/16 (三) 13:00 伊朗 vs 巴林 愛知國際競技場 八強賽 (QF1) 09/16 (三) 16:00 中國 vs 沙烏地阿拉伯 愛知國際競技場 八強賽 (QF2) 09/16 (三) 19:20 中華隊 vs 日本 (本場焦點) 愛知國際競技場

2026名古屋亞運轉播平台總整理

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年名古屋亞運男籃賽事進入白熱化的淘汰賽階段，中華男籃在小組賽展現優異競技狀態，順利挺進八強。明（16）日晚間，中華隊將迎來本屆賽事最關鍵的一役——對決東道主、A組排名第二的日本隊。這場「中日大戰」不僅攸關四強門票，更是中華隊尋求連兩屆闖進亞運四強的嚴峻考驗。《NOWNEWS》本文為讀者整理這場亞運小組賽中華男籃VS卡達的轉播、賽程、分析等「懶人包」。▪️ 對戰組合： 中華隊 vs 日本（名古屋亞運男籃八強賽 QF2）▪️ 比賽時間： 台灣時間2026年9月16日晚間19:20（日本當地時間20:20）▪️ 比賽場館： 日本愛知縣名古屋市 愛知國際競技場（Aichi International Arena）▪️ 賽制說明： 八強單淘汰賽。勝者將晉級9月18日的四強賽（對手將是沙烏地阿拉伯與中國隊之間的勝方），敗者則遭到淘汰。歷史對戰紀錄： 綜觀近年的國際大賽交手紀錄，最近5次交手，日本隊取得4勝1敗的明顯優勢：▪️ 2025年11月28日（世界盃資格賽）：日本90：64中華隊▪️ 2023年10月3日（杭州亞運八強賽）：中華隊85：66日本▪️ 2022年7月3日（世界盃資格賽）：日本89：49中華隊▪️ 2022年2月26日（世界盃資格賽）：日本76：71中華隊▪️ 2021年6月18日（亞洲盃）：日本98：61中華隊中華隊： 上屆（2023 年）杭州亞運中，中華隊打出令人驚豔的表現，特別是在八強賽以85：66擊退未派出一軍主力的日本隊，睽違多年殺入四強，最終以第四名作收。日本隊： 上屆杭州亞運以年輕二軍陣容參賽，最終止步於八強（敗給中華隊）。本屆身為東道主，日本隊精銳盡出，誓言在主場奪下獎牌。中華隊：進攻端倚重「CBA雙衛」，高柏鎧護框成關鍵中華隊在義大利籍主帥圖奇（Gianluca Tucci）的帶領下，小組賽展現了流暢的快速球風。面對打法極為相近、且外線火力更為兇猛的日本隊，中華隊必須盡可能降低失誤，並提升外線防守的輪轉速度。歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）將是禁區的最後一道防線，他必須在保護籃板與避免犯規麻煩之間取得平衡。兩名主力前鋒劉錚與阿巴西因傷缺陣的影響，在八強高強度對抗中將備受考驗。： 劉錚（賽前傷退）、阿巴西（賽前傷退）日本隊：主場作戰氣勢旺盛，外圍火力與禁區高度兼具日本隊在小組賽敗給韓國屈居 A 組第二，但整體戰力不容小覷。陣中擁有效力於 B 聯盟的精銳，並由 211 公分的歸化中鋒亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）坐鎮禁區。日本隊極度仰賴大量的三分球投射與快速攻防轉換，一旦讓他們在外圍找到手感，將很難遏止其得分爆發力。： 目前無重大傷兵傳出。🏀中華隊｜陳盈駿、林庭謙： 兩位 CBA 頂級後衛是中華隊的進攻發動機，必須在節奏控制與得分上扛起重任。🏀中華隊｜高柏鎧（Brandon Gilbeck）： 禁區守護神，他與日本隊高大中鋒的對抗，將直接影響中華隊的籃板保護。🏀日本隊｜亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）： 211 公分的歸化中鋒，具備出色的籃下終結與護框能力。🏀日本隊｜川島悠翔（Yuto Kawashima）： 日本備受期待的新星前鋒，具備優異的機動性與外線投射能力。中華男籃在預賽B組繳出2勝1敗、淨勝分高達+22分的優異表現，雖與伊朗同為2勝1敗，但在比較對戰關係後位列分組第二，成功搶下直接晉級八強的門票。東道主日本隊則在A組取得2勝1敗，小組賽末役以83：100不敵全勝的南韓隊，同樣以A組第二名出線；雙方皆以分組次名挺進淘汰賽，確定將在八強單淘汰賽正面交鋒，重演上屆八強「中日大戰」的經典戲碼。相較於中日兩隊穩健晉級，上屆杭州亞運金牌得主、衛冕冠軍菲律賓隊則遭遇震撼滑鐵盧。菲律賓在C組取得1勝2敗，最後一戰遭中國隊以105：61狂勝44分，導致淨勝分由正轉負暴跌至-17分；在三支分組第三名的外卡席次比拚中，菲律賓不敵A組第三沙烏地阿拉伯（-11分）與B組第三約旦（-5分），落居三隊之末，賽會最終排名僅列第9名，連八強門檻都未能跨過，爆冷提前衛冕夢碎。專家分析：這是一場球風極為相似的對決，雙方都強調快速轉換與大量外線投射。中華隊的優勢在於後場雙衛的切入破壞力，以及高柏鎧在禁區的嚇阻力；但日本隊擁有主場優勢，且陣容深度與平均身高略佔上風。若中華隊能成功限制日本隊的三分球命中率，並將比賽拖入泥沼戰，將有機會重演上屆亞運擊敗日本的戲碼。預計勝負分差將在個位數之間。