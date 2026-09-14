布比奇近日復健賽都只投1局，可能在季後賽從牛棚出發，有鑑於他過去在牛棚的出色發揮，加上擁有極品變速球，可能成為取代大谷翔平投手角色、進入季後賽名單的大黑馬。

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布比奇TJ手術回歸蛻變 去年還入選明星賽

整季20場先發拿到8勝7敗、防禦率2.55，116.1局只被打出98支安打、116K，ERA+高達162，為聯盟最頂尖的先發投手之一。

道奇逢低買進布比克 外媒盛讚：季後賽名單大黑馬

值得注意的是，這是他連續2天登板。在這次復健賽中，他單場投球局數從未超過1局，這顯示出道奇正打算將他視為牛棚後援戰力來使用。

三振率超過26% 被看好補上大谷翔平投手空缺

作為救援投手，他生涯累計投將近58局，防禦率只有2.97，並且三振率超過26%。

布比克看如今起來從一開始的備案，成為這項構想的一部分。

洛杉磯道奇在今年球季交易截止日前，從堪薩斯皇家交易來2025年曾入選明星賽的左投布比奇（Kris Bubic），雖然他在加盟前就被放入傷兵名單（IL），但根據道奇專門媒體《Dodgers Way》報導，現年29歲的布比奇，生涯從皇家出道但成績平庸，3年後動TJ手術回歸後，接受運科指導，將出手點放低並增加轉速，搭配變速球在牛棚投出一片天，2024年復出27場出賽，累積30.1局被打出26支安打，狂飆39次三振，防禦率僅2.67。去年球季布比奇回到先發，上半季一度將防禦率維持在1開頭，還入選明星賽，無奈布比克今年球季又受到傷勢影響，僅出賽9場、防禦率上升至4.11，因左肘緊繃進入傷兵名單未再出賽，被道奇逢低買進交易過來後，近期開始在3A進行復健賽，6次登板防禦率是完美的0。《Dodgers Way》稍早特別撰文介紹布比克，觀察到他近期登板狀況，「「只要他能恢復到健康狀態，作為牛棚後援將能帶來巨大的價值。」《Dodgers Way》給予布比克極高評價，「尤其是在大谷翔平確定投手關機情況下，道奇需要填補投手陣容最後幾個名額，「