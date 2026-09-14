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▲ 圖2 台灣波蘭商業協會（TAIPO）理事長趙忠傑博士（中）與嘉義縣長翁章梁（右一）、波美拉尼亞省副省長 Mr. Marcin Skwierawski（左一）合影，並致贈畫作予副省長。（圖／趙忠傑提供）

爲促進臺灣與歐洲產業交流，台灣波蘭商業協會(TAIPO)理事長趙忠傑積極串聯波蘭波美拉尼亞省與臺灣嘉義縣，推動無人機及AI科技產業跨國合作。嘉義縣長翁章梁率縣府團隊及無人機產學研代表抵達波蘭格但斯克，並與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，進一步深化雙方合作。趙忠傑表示，台波商會此次扮演跨國交流與產業媒合平台，除促進地方政府交流，更希望協助臺灣企業與歐洲夥伴建立直接合作關係，從技術研發、供應鏈整合到市場拓展，尋找具體合作機會，讓臺灣優勢科技產業進一步走向歐洲市場。趙忠傑也期待透過台波商會持續搭橋，讓更多臺灣優質企業與歐洲夥伴建立長期合作關係，打造臺灣與波蘭產業合作的新模式。波美拉尼亞位於波蘭北部波羅的海沿岸，格但斯克具備港口、海事、物流及科技產業基礎，近年積極發展AI、無人載具等新興產業，與臺灣無人機產業具有高度合作潛力。台波商會將持續安排臺灣無人機企業及學研單位，與波蘭、芬蘭產業夥伴進行交流，包括雷虎科技、臺灣希望創新、智飛科技、凌霄航太，以及中正大學、虎尾科技大學等，共同探索技術合作、共同研發及國際市場拓展機會。