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美股14日早盤走低，科技股跌一片，費城半導體指數早盤重摔600點，人工智慧新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）周末公開呼籲前沿AI模型研發速度應放緩，衝擊晶片股股價。美股主要指數14日早盤，截止至台灣時間晚間10時15分，道瓊工業指數下跌124點，跌幅0.24%；那斯達克指數下跌235點，跌幅0.89%；標普500指數跌42點，跌幅0.55%；費城半導體指數下跌600點，跌幅6%。個股部分，台積電ADR下跌3%、輝達跌幅逾3%、博通與英特爾分別下跌4%和5%；記憶體族群受到衝擊最為劇烈，美光大跌6%、SK海力士ADR下跌6%、SanDisk跌幅達5%。根據路透報導，由於多家人工智慧（AI）巨頭的高層警告快速發展帶來的風險，全球 AI 概念股週一應聲重挫。這是對投入該產業、並曾將全球股市推上歷史新高的數千億美元資本所發出的最新、也最嚴峻的威脅。隨著全球借貸成本持續上升，企業日益依賴債務與循環融資來支持龐大的 AI 支出計畫，使這波拋售潮迅速蔓延至整個產業。Anthropic 執行長阿莫戴Dario Amodei 週六在社交平台 X 上發表長文，在外界對 AI 濫用風險的疑慮日益加劇之際，呼籲 AI 企業放緩模型能力的推進速度。xAI 負責人馬斯克（Elon Musk）與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）均表態贊同。奧特曼亦表示，出於安全考量，OpenAI 今年將不會進行首次公開募股（IPO）。不過，創紀錄的資本支出承諾代表著 AI 發展不太可能放緩。摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師諾瓦克(Brian Nowak)今年稍早曾預測，到 2027 年 AI 支出將突破 1.2 兆美元。德意志銀行（Deutsche Bank）在一份報告中指出，「核心問題在於，這是否為這波非凡的 AI 投資週期最終可能放緩的第一個訊號。就目前而言，這似乎不太可能。企業與國家之間的競爭依然白熱化，很難想像各大企業會在對手繼續推進的同時主動後退。」