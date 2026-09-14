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日本女星中村友理曾在去年搭檔小栗旬、中村友理、赤西仁、以及韓星韓孝周主演Netflix原創喜劇《浪漫匿名者》，精湛演技深受觀眾喜愛。不料今（14）日竟傳出她已於9月1日因直腸癌過世的消息，經紀公司Alpha Agency也發聲證實噩耗，並透露中村友理其實在13年前就罹患癌症。中村友理的經紀公司在今日發聲，證實她已在本月1日，因直腸癌過世的噩耗，並表示葬禮已由近親及公司旗下演員、工作人員辦理完畢。聲明中也提到，中村友理其實在13年前就罹患癌症，但當時社長向她商量說病名會讓工作相關人士多慮及擔憂，所以沒有公開病情，好在當時病情好轉，中村友理也恢復精神的重返演藝工作，並固定檢查病情。不料去年1月中村友理又罹患癌症，雖然手術成功，但之後又發現轉移，並且已無法根治，中村友理因此開始與癌症共存的治療，並繼續工作。不料在今年8月，中村友理在休養期間再度引發了腸阻塞，還被通知生命只剩下幾天。公司表示，中村友理就算得知噩耗，依然非常沉穩、以溫柔笑容面對，與家人及親近友人度過了最後時光。最後公司向支持、關照過她的人表達感謝，並喊話不要對遺屬採訪，或在住家附近拍攝。事實上，早在今年7月中村友理就因腸阻塞，而退出電視劇《Dangerous》的拍攝，原本公司希望她休養後再復工，不料8月腸阻塞復發，就收到了病危通知，最終不敵病魔離世，突然的消息，讓外界都感到震驚又不捨。