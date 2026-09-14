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▲市長黃偉哲今天出席「生生有平板、校校智慧學」數位學習環境啟動記者會，表示，台南率先自去(114)年起陸續建置AI平板及AI PC等數位學習設備，盼讓每位學生都有平板可使用，縮短城鄉教育差距。（圖／南市府提供）

台南市持續推動數位教育轉型，創全國之先，以全市規模推動AI教育基礎建設，投入22億元建置「生生有平板、校校智慧學」數位學習環境，115學年度第一學期全面啟動數位智慧教學。台南市政府今（14）日在金城國中舉辦記者會，市長黃偉哲與學生共同體驗平板及AI工具融入課堂，盼讓每位學生都有平板可使用，並進一步透過AI及數位平台推動差異化教學，縮短城鄉教育差距。今天記者會中，由永康國中教師林柏寬示範數位融入課中差異化教學，黃偉哲並與學生實際操作AI筆記本提問，呈現數位設備如何轉化為學習工具。金城國中校長黃旭陽表示，平板融入課程後，教師可設計更多元的學習活動，也能從學習數據快速掌握學生需求，使課堂更能照顧個別差異。黃偉哲表示，台南自去(114)年起即提前部署AI平板及AI PC等數位學習設備，如今進一步全面落實「生生有平板」，不只是增加硬體設備，更重要的是改變學習方式。黃偉哲指出，同一班學生的程度及進度不同，透過AI工具及數位平台，教師可以即時掌握學習情形，依個別需求提供適合的教材與內容，讓每個孩子都能按照自己的節奏學習。黃偉哲強調，台南提前布局數位教育，是希望科技成為教師教學的助力，而非取代教師。市府不只要讓學生會使用數位工具，更希望培養自主學習、思考判斷及解決問題的能力，讓孩子無論身處市區或偏鄉，都能享有優質的數位學習資源，並具備面對AI時代及國際競爭的能力。教育局表示，台南數位教育已從「讓孩子有設備」，進一步走向「讓每個孩子在每一堂課都有學習」。教師可運用數位平台即時掌握學生學習成果，針對不同程度安排教材、影片或學習任務，將更多課堂時間用於提問、討論及個別引導，讓數位工具真正協助教師落實差異化教學。南市府表示，台南除率先以全市規模推動AI教育基礎建設，也持續導入AI素養教育及線上共學，突破城鄉與師資限制。未來將持續深化AI及數位科技融入課堂，讓「生生有平板」從設備普及進一步走向教學創新，打造更具個別化、智慧化的學習環境。