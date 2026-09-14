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9月15日彰化花壇送肉粽！詳細路線、時間一次看

▲若有可能現場碰上「送肉粽」儀式，最好向法師索取淨符或護身符，放在身上保護自己。（圖／楊登嵙提供）

「送肉粽」是什麼？起源、由來一次看

彰化的鄉親請注意！彰化縣花壇鄉金墩村明（15）日晚間8點有一場「送肉粽」科儀，送煞路線將沿金墩村金福街、茄苳1號橋再沿茄苳路右轉番花路左轉向西，抵達海邊。對此，金墩村長李清德也呼籲送煞沿途民眾盡量避開，但不必過於驚慌。據了解，這次的當事人是一名30多歲的年輕男子，日前不幸過世，為了安定社區人心，也為了讓家屬得到心理安撫，家屬決定在明日晚間舉辦這場送煞科儀。金墩村長李清德說，舉辦這場送煞科儀主要是為安定社區人心，以及安撫亡者家屬，送煞行經路線的民眾盡量避開，不必驚慌，他也在當地臉書社團發布公告，列出詳細的送煞資訊，提醒在地人與用路人避開以下路段：送肉粽是彰化沿海地區民間傳統送煞儀式的一種習俗，別稱為「送吊煞」、「送弔客」。「肉粽」是暗喻上吊者，相傳這類亡者死後怨氣重，會尋人為替以求自己超度轉世。民間相信，若未能將亡魂送至水府審判，附近鄰里會不斷出現後續相似的事件，宛如肉粽般「一整串掛著」。因此，才會舉辦送煞儀式，藉由法會將繩索及其固定的物品（代表亡者的冤魂）送至海邊，或是在河流出海口焚燒，藉此驅邪送煞、撫慰民心。