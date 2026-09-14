所幸莊昕諺送醫後恢復意識，不忘向球迷報平安，限動12字簡短表示，「大家不用擔心我，我會沒事的！」，樂天桃猿球團則回應莊昕諺最新傷勢如限動所述，「詳細的狀況，要等防護員回報。」

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莊昕諺被強襲球打中 當下僵直倒在投手丘

莊昕諺親回12字報平安 樂天桃猿球團也回應

▲莊昕諺被強襲球打中後送醫，限動親回12字跟球迷報平安。（圖／擷取自莊昕諺IG）

樂天桃猿主力後援投手莊昕諺，稍早與台鋼雄鷹比賽第8局，被王博玄擊出的強襲球「爆頭」打中頭部，當下倒地不起、還被拍到滿臉鮮血畫面，當下用擔架緊急送醫治療，全場球迷都相當擔心，本起意外發生於8局下半，莊昕諺接替王志煊登板，要守住2：1領先局面，不料該局首名打者王博玄一棒打出極為強勁的平飛球，莊昕諺反應不及，頭部直接遭到重擊，僵直倒在投手丘上，不僅場上球員慌張跑到他身旁，樂天桃猿總教練曾豪駒也衝上場關心，不少球迷雙手合十替莊昕諺集氣。醫療人員進行初步檢查與緊急處置後，決定出動擔架將莊昕諺抬下場，直接送到救護車上緊急送醫，由蘇俊璋接替投球，完成0.2局投球任務，樂天桃猿最終就以2：1贏球。莊昕諺稍早送醫後，等待治療期間親自在限動回12字「大家不用擔心我，我會沒事的！」，向球迷報平安，雖已恢復意識，但傷勢仍待後續追蹤，本報向樂天桃猿球團詢問，球團回應「詳細的狀況，要等防護員回報。」莊昕諺本季為樂天桃猿出賽44場，4勝4敗、11中繼與3次救援成功，防禦率僅2.05，是樂天桃猿牛棚主力大將，若因傷短期內無法出賽，無疑讓投手戰力吃緊的樂天桃猿添增更多不利因素。