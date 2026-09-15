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杜德偉13日在張惠妹擔任監製的「東！帶我走－出發吧 來台東唱」壓軸登場，他高聲演唱經典名曲〈脫掉〉，一邊熱舞、帶動氣氛還要唱歌，聲音完全沒跑調，事後也在Threads上引發討論，歌迷看完片段都嚇喊，「今年真的不是2006年嗎。」直呼不敢相信這種狀態的杜德偉已經64歲，根本穿越時光。杜德偉在演唱會上壓軸登場，以〈把你寵壞〉揭開序幕，他開心演唱〈天真〉、〈無心傷害〉、〈鍾愛一生〉、〈情人〉等多首代表作，最後嗨唱經典名曲〈脫掉〉，杜德偉還化身舞蹈老師，現場教學動作，要台下7萬人跟著一起嗨，只見杜德偉邊唱邊脫，還拿巨型水槍朝台下狂噴，最後穿著一件白色上衣勁歌熱舞。杜德偉超狂演唱讓歌迷佩服不已，片段也在Threads上引來討論，「今年真的不是2006嗎？杜德偉長得一模一樣在唱脫掉」、「今晚看到好多穿越時空的藝人」、「真的瘋掉誒怎麼那麼嗨」、「杜德偉是跟著香蕉哥哥一起吃小孩嗎」。