我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華配音實力超強，充滿感情的聲音引發大讚。（圖／翻攝自舒華IG@yeh.shaa_）

韓國女團i-dle成員葉舒華近年跨界影視圈，主演國片《幸福快樂的日子》引發外界關注，該片還入選51屆多倫多國際影展「特別放映」單元與、第31屆釜山國際影展「亞洲電影之窗」，預計在2027年上映，讓大家都非常期待舒華的演技。但其實舒華一直都有演戲想法，早期還曾分享過多個練習配音的片段，其中一個她模仿中國女星周迅在電影《李米的猜想》的經典台詞，再度被粉絲挖出，不到一天就狂吸73萬次瀏覽，一句「你扒了皮我都認識你」的台詞，更是讓粉絲全爆雞皮。有粉絲近日翻出舒華昔日配音周迅電影《李米的猜想》的影片，只見舒華先是用充滿感情的聲音怒吼：「我男朋友失蹤了，我找了他4年啦，4年有多久，你找過沒有？」接著畫面轉換到失蹤的男友鄧超，舒華馬上轉換感情，用充滿悲痛又篤定的聲音說：「你扒了皮我都認識你，你和她在一起還給我寫那麼多信？你什麼意思呀？」完美詮釋女主角雖然失而復得、找回男友，但又因男友否認自己身分，而強忍崩潰質問男友的複雜心境，瞬間讓大家爆雞皮疙瘩。該片段也狂吸73萬次瀏覽，粉絲紛紛大讚舒華用聲音就展現出演技實力，「葉舒華真的很厲害啊，那個感情我快瘋了，太厲害了啦！」、「光聽聲音情緒演戲就被帶入劇情裡了」、「那一句『你扒了皮我都認識你』太可怕了，配的很好」、「天哪，好真好自然。」舒華的首部電影《幸福快樂的日子》預計將在2027年上映，片中描述一隻意外闖入生活的流浪貓，打破了一對個性截然不同的姊妹原本看似平靜的日常。舒華飾演妹妹「林家琪」，個性活潑天真，姊姊「林家文」則由陳璇飾演，姊妹倆將在片中正視各自在愛情、家庭與職場中的矛盾與期待。