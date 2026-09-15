我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊在今年休賽季成功網羅詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown），搭配陣中原有的恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey），組成了星光熠熠的「超級四巨頭」。然而，這四位球星都具備極高的球權使用率（Usage Rate），俗話說「場上只有一顆球」，根據ESPN的歷史數據分析，這種極度需要球權的超級強隊，想要奪冠恐怕面臨嚴峻挑戰。ESPN內部專家整理了一份歷史數據，盤點了過去預期單季能拿47勝以上、且陣容生涯總球權使用率高達124%以上的30支球隊。數據顯示，球隊中有太多需要持球的球員，通常必須有人做出極大犧牲。以目前的76人來看，加上二年級生艾吉康（V.J. Edgecombe），先發五人的生涯球權使用率合計高達134%。在過去30支面臨類似情況的高使用率球隊中，只有10隊能成功打進NBA總冠軍賽，最終順利捧起金盃的更只有區區4隊。從歷史數據來看，奪冠機率顯然不容樂觀。在這30支球隊中，有13支球隊的陣容裡包含詹姆斯，其中有10隊最終無緣總決賽。儘管有3隊成功奪下總冠軍，但當時詹姆斯都是陣中毫無疑問的頭號球星；如今詹姆斯已步入生涯末期，體能與出賽數都面臨考驗，在76人先發陣容中可能僅排在第四號得分點，角色定位已大不相同。為了團隊勝利，76人必須找出在進攻端願意退讓的人選。外界預期，儘管艾吉康在新秀賽季展現了無窮潛力，但在詹姆斯在陣的這幾年，他的數據將不可避免地大幅下滑，這是否會阻礙他的長期發展仍有待觀察。此外，據傳詹姆斯新賽季將承擔大量控球後衛的職責，這意味著習慣將球控制在手中的馬克西，其數據也可能出現下滑。布朗則是先發陣容中最耐操的球員，預計不需要做出太多讓步。諷刺的是，恩比德的「健康隱患」或許會是緩解球權擁擠的另類解方。如果恩比德在例行賽缺席大量賽事，球權分配的問題自然能得到舒緩；但當五名先發同時健康站上球場時，勢必得有人做出實質的戰術犧牲。76人上個賽季的團隊進攻效率僅排名聯盟第16名。新賽季若想打破歷史魔咒、順利衝擊總冠軍，這組超級陣容必須磨合出絕佳的化學效應，並將團隊進攻火力提升至聯盟前10名的水準。