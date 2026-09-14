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莊昕諺頭部被重擊 僵直倒地不起

前統一獅洋投也曾挨球吻 太陽穴直接紅腫一大塊

樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰上演難過一幕，中華隊國手、樂天桃猿主力牛棚莊昕諺，第8局被強襲球「爆頭」打中頭部，當下昏厥僵直，所幸送醫後已恢復意識。棒球場上頭手面對的強襲球到底有多危險？最近一次驚悚畫面，發生在2023年10月29日季後挑戰賽上，前統一獅洋投克維斯第2局遭遇強襲球打中頭部，當下痛苦倒地，太陽穴當場紅腫一大塊，後送醫治療診斷為嚴重腦震盪。本起意外發生於8局下半，莊昕諺上場守住2：1領先局面，不料台鋼雄鷹打擊王王博玄，打出極為強勁的投手方向平飛球，莊昕諺頭部當場被重擊，僵直倒地不起，場上球員、教練與防護團隊緊急衝上場，緊急送醫治療，所幸恢復意識，本人也發限動「大家不用擔心我，我會沒事的！」向球迷報平安。中職上一次發生驚悚的投手強襲球嚴重意外，要追溯至2023年10月29日，統一獅與樂天桃猿進行季後挑戰賽G2，統一獅派出洋投克維斯出馬，第2局投出保送後，與下一棒陳俊秀纏鬥到2好3壞滿球數，陳俊秀最後狙擊一顆低角度進壘球，一棒打到投手方向，直接擊中克維斯頭部，轉播畫面甚至收錄到清脆聲響，可見力道之大。克維斯被打中後，當場抱頭倒地，隨後更躺在投手丘上，當下防護員、教練也立刻飛奔上場關心，陳俊秀則露出憂心表情，比賽中斷長達5分鐘，克維斯才緩緩起身，在隊友攙扶下退場，畫面拍到他太陽穴直接紅腫一大塊，最後經診斷為嚴重腦震盪。統一獅頓失強力洋投，最終該戰2：3輸球，隔日又以1：7再吞一敗遭到淘汰。除了克維斯之外，2018年富邦悍將羅力也曾被強襲球打中頸部，2017年羅曼同樣挨球吻，但經過短暫休養皆能留在場上，當場昏倒、需要直接由擔架抬出場的，近年就屬莊昕諺一人，足見稍早的嚴重程度。