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▲HAHABABY官網宣布暫時關閉，並會在更新後於本月17日重新開站。（圖／翻攝自二伯IG@2uncle987）

百萬網紅蔡阿嘎妻子二伯的自創親子品牌「HAHABABY」日前因捲入抄襲爭議而遭到炮轟，而今（14）日官方委託律師發表聲明，除了澄清部分商品被指出的問題外，也強調絕無侵權案件，再度引發熱議。不過有網友發現，HAHABABY官網竟也在今日悄悄關閉，透露正在進行全面更新，並宣布將於本月17日重新開站。HAHABABY官網突宣布暫時休息，「為了帶給大家更棒、更好逛的體驗，hahababy正在進行官網的全面更新中！」並在升級期間會暫時休息，「預計9／17（四）12：00重新開站。」官網也喊話全新的2.0版本，會帶著更多驚喜跟大家見面，「我們會快馬加鞭完成調整，謝謝大家溫暖的耐心等候！」而對於官網暫時關閉的消息，二伯也發文表示做得不夠好的地方會虛心改正，「還能再進步的細節，我們全力以赴。」並表示這段時間對官網架構跟品牌資訊都重新整理，「希望下一次見面時，hahababy能以更完整、更讓人安心的模樣，陪伴在大家身邊。」宣布將帶著品牌重新回歸。