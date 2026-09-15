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姓名 所屬球隊 曾到過的最高層級 場上位置 年紀 鄧愷威 休士頓太空人 MLB 投手 27歲 鄭宗哲 波士頓紅襪 MLB 內野手 (游/二/三) 24歲 陳柏毓 匹茲堡海盜 3A 投手 24歲 李灝宇 底特律老虎 MLB 內野手 (二/三) 23歲 林昱珉 亞利桑那響尾蛇 3A 投手 22歲 劉致榮 波士頓紅襪 2A 投手 26歲 莊陳仲敖 奧克蘭運動家 3A / 2A 投手 25歲 林振瑋 聖路易紅雀 2A 投手 23歲

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊即將展開客場之旅。美東時間本周一（14日，台灣時間15日）早上6點40分，道奇隊將前往辛辛那提，與紅人隊展開四連戰的首場交鋒，由球隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）掛帥主投。《NOWNEWS》為您整理9月13日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。目前戰績90勝59敗、高居國聯西區龍頭的道奇隊，客場戰績為相當優異的43勝31敗，團隊打擊率高達.256，位居國聯第二；而地主紅人隊目前戰績70勝79敗，排在國聯中區第五名，主場戰績為36勝38敗，但他們本季團隊已敲出199發全壘打，場均1.3轟的火力高居國聯第二，長打威脅不容小覷。本場比賽道奇隊將派出王牌左投史庫柏）掛帥先發。史庫柏本季繳出9勝7敗的戰績，防禦率（ERA）是極具壓制力的2.84，每局被上壘率（WHIP）更低至0.97，並飆出164次三振。紅人隊則派出左投洛多洛（Nick Lodolo）迎戰。洛多洛本季戰績3勝4敗，防禦率偏高來到5.12，WHIP為1.53，累計75次三振。根據目前的運彩賠率，道奇隊（-220）較被看好能拿下系列賽首勝。道奇隊近10場比賽氣勢如虹，豪取8勝2敗，儘管打擊率為.230，但投手群防禦率僅3.27，淨勝分高達24分。陣中主砲弗里曼（Freddie Freeman）本季打擊率.293，貢獻16轟、66分打點並選到65次保送；外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）近10場手感火燙，34個打數敲出15支安打（包含3支二壘安打、1支三壘安打與1發全壘打），狂掃12分打點。反觀紅人隊近10場陷入低潮，僅拿下4勝6敗，期間防禦率高達8.15，狂失33分。但陣中怪物新人克魯茲（Elly De La Cruz）近況極佳，近10場41打數敲出18支安打，包含5發全壘打與11分打點；重砲史都華（Sal Stewart）本季累計56支長打（31轟、25支二壘安打），長打火力驚人。雙方陣營目前皆有不少傷兵困擾。道奇隊方面，超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani，二頭肌）與日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki，手指）皆在15天傷兵名單中；紅人隊的先發大將格林（Hunter Greene，手肘）則在60天傷兵名單內。2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。