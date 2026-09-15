美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊即將展開客場之旅。美東時間本周一（14日，台灣時間15日）早上6點40分，道奇隊將前往辛辛那提，與紅人隊展開四連戰的首場交鋒，由球隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）掛帥主投。《NOWNEWS》為您整理9月13日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
目前戰績90勝59敗、高居國聯西區龍頭的道奇隊，客場戰績為相當優異的43勝31敗，團隊打擊率高達.256，位居國聯第二；而地主紅人隊目前戰績70勝79敗，排在國聯中區第五名，主場戰績為36勝38敗，但他們本季團隊已敲出199發全壘打，場均1.3轟的火力高居國聯第二，長打威脅不容小覷。
先發投手對決：史庫柏 vs 洛多洛
本場比賽道奇隊將派出王牌左投史庫柏）掛帥先發。史庫柏本季繳出9勝7敗的戰績，防禦率（ERA）是極具壓制力的2.84，每局被上壘率（WHIP）更低至0.97，並飆出164次三振。
紅人隊則派出左投洛多洛（Nick Lodolo）迎戰。洛多洛本季戰績3勝4敗，防禦率偏高來到5.12，WHIP為1.53，累計75次三振。根據目前的運彩賠率，道奇隊（-220）較被看好能拿下系列賽首勝。
兩軍近況與焦點球星
道奇隊近10場比賽氣勢如虹，豪取8勝2敗，儘管打擊率為.230，但投手群防禦率僅3.27，淨勝分高達24分。陣中主砲弗里曼（Freddie Freeman）本季打擊率.293，貢獻16轟、66分打點並選到65次保送；外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）近10場手感火燙，34個打數敲出15支安打（包含3支二壘安打、1支三壘安打與1發全壘打），狂掃12分打點。
反觀紅人隊近10場陷入低潮，僅拿下4勝6敗，期間防禦率高達8.15，狂失33分。但陣中怪物新人克魯茲（Elly De La Cruz）近況極佳，近10場41打數敲出18支安打，包含5發全壘打與11分打點；重砲史都華（Sal Stewart）本季累計56支長打（31轟、25支二壘安打），長打火力驚人。
傷兵名單更新
雙方陣營目前皆有不少傷兵困擾。道奇隊方面，超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani，二頭肌）與日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki，手指）皆在15天傷兵名單中；紅人隊的先發大將格林（Hunter Greene，手肘）則在60天傷兵名單內。
2026年9月15日 MLB賽程表（台灣時間）
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與OTT平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。
📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。
台灣旅美球員一覽
我是廣告 請繼續往下閱讀
先發投手對決：史庫柏 vs 洛多洛
本場比賽道奇隊將派出王牌左投史庫柏）掛帥先發。史庫柏本季繳出9勝7敗的戰績，防禦率（ERA）是極具壓制力的2.84，每局被上壘率（WHIP）更低至0.97，並飆出164次三振。
紅人隊則派出左投洛多洛（Nick Lodolo）迎戰。洛多洛本季戰績3勝4敗，防禦率偏高來到5.12，WHIP為1.53，累計75次三振。根據目前的運彩賠率，道奇隊（-220）較被看好能拿下系列賽首勝。
兩軍近況與焦點球星
道奇隊近10場比賽氣勢如虹，豪取8勝2敗，儘管打擊率為.230，但投手群防禦率僅3.27，淨勝分高達24分。陣中主砲弗里曼（Freddie Freeman）本季打擊率.293，貢獻16轟、66分打點並選到65次保送；外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）近10場手感火燙，34個打數敲出15支安打（包含3支二壘安打、1支三壘安打與1發全壘打），狂掃12分打點。
反觀紅人隊近10場陷入低潮，僅拿下4勝6敗，期間防禦率高達8.15，狂失33分。但陣中怪物新人克魯茲（Elly De La Cruz）近況極佳，近10場41打數敲出18支安打，包含5發全壘打與11分打點；重砲史都華（Sal Stewart）本季累計56支長打（31轟、25支二壘安打），長打火力驚人。
傷兵名單更新
雙方陣營目前皆有不少傷兵困擾。道奇隊方面，超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani，二頭肌）與日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki，手指）皆在15天傷兵名單中；紅人隊的先發大將格林（Hunter Greene，手肘）則在60天傷兵名單內。
2026年9月15日 MLB賽程表（台灣時間）
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與OTT平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。
📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。
台灣旅美球員一覽
|姓名
|所屬球隊
|曾到過的最高層級
|場上位置
|年紀
|鄧愷威
|休士頓太空人
|MLB
|投手
|27歲
|鄭宗哲
|波士頓紅襪
|MLB
|內野手 (游/二/三)
|24歲
|陳柏毓
|匹茲堡海盜
|3A
|投手
|24歲
|李灝宇
|底特律老虎
|MLB
|內野手 (二/三)
|23歲
|林昱珉
|亞利桑那響尾蛇
|3A
|投手
|22歲
|劉致榮
|波士頓紅襪
|2A
|投手
|26歲
|莊陳仲敖
|奧克蘭運動家
|3A / 2A
|投手
|25歲
|林振瑋
|聖路易紅雀
|2A
|投手
|23歲