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▲賽事路線位於月眉中庄滯洪池周邊道路，單圈約3.7公里且無紅綠燈，參賽者可在湖景與落羽松景觀間享受公路滑行。各組參賽者只要在規定時間完成指定距離，就能獲得刻有姓名的「永不停止挑戰成功」專屬獎座，留下個人完賽紀錄。（圖／桃園市體育總會滑輪溜冰委員會提供，攝影杜嘉澍）

賽事名稱：2026永不停止國際溜冰超級馬拉松賽

活動日期：2026年11月29日(星期日)

活動地點：桃園月眉中庄滯洪池周邊道路

報名網址：伊貝特報名網(搜尋2026永不停止)



曾掀起全台公路溜冰熱潮的「2026永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」將於11月29日在桃園大溪月眉中庄滯洪池周邊道路登場。今年最大亮點是首度推出「8小時親子組」，家長不一定得穿上溜冰鞋，也能用跑步方式陪孩子共同累積里程，只要兩人在8小時內合計完成42.195公里，就能獲得刻有姓名與挑戰距離的專屬獎座。賽事有別於傳統錦標賽在固定場地繞圈，路線規劃在單圈3.7公里、沒有紅綠燈的湖泊周邊道路，參賽者不必與汽機車爭道，沿途還能欣賞中庄吊橋、落羽松濕地等景觀。桃園市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事張博光表示，希望讓溜冰重新回到「自由滑行」的本質，不只追求秒數與名次，也讓愛好者真正享受滑行本身。張博光指出，過往傳統錦標賽經常是孩子在場上比賽，父母只能站在場邊加油，因此今年特別設計親子組，讓家長真正成為挑戰的一部分。父母可以和孩子一起溜冰，也能選擇跑步，由晶片記錄兩人合計里程，無論並肩前進、輪流追逐，只要8小時內累積達42.195公里，就算挑戰成功。大會也特別準備「永不停止親子挑戰成功獎座」，不只刻上參賽者姓名，也會留下實際完成的里程。張博光也向曾經熱愛溜冰、如今「封鞋多年」的家長喊話，孩子已經站上賽道，這次也可以重新找回過去滑行的感覺。這項專屬獎座也是整場賽事的重要特色。除了親子組之外，包括8小時超馬等各組，只要在規定時間完成指定標準，例如8小時超馬組完成40公里以上，就能獲得刻有自己姓名的挑戰成功獎座。張博光強調，這不是一般掛在脖子上的完賽獎牌，而是一座可以長期擺放、提醒自己曾完成挑戰的紀念。「永不停止」過往另一項特色，是讓一般溜冰愛好者能與頂尖競速選手出現在同一條道路。張博光透露，先前賽事就曾吸引剛在世界錦標賽站上前三名的台灣國手參加，今年10月巴拉圭世錦賽結束後，大會也計畫邀請更多國際級好手加入。對一般參賽者而言，這也讓賽事不只是自己的耐力挑戰，而有機會近距離看到世界級選手如何在公路環境中滑行。今年活動同樣不只是一場極限競賽，現場也規劃樂團演出、美食等內容，希望結合中庄吊橋、湖泊與落羽松景觀，把賽道變成一場戶外嘉年華。主辦單位期待參賽者即使不是為了競速，也能透過親子、團體或個人挑戰，用不同方式完成自己的「永不停止」。「2026永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」已於伊貝特報名網開放報名，截止日期為10月10日。除個人與親子挑戰外，8小時超馬組及三人接力組若參賽隊伍數達到規定門檻，最高將頒發新台幣10萬元團體獎金。大會另與裝備品牌合作，提供專業培林清洗機、競速輪、高階紀念緊身衣等加購選項。張博光表示，無論是希望挑戰自己的進階玩家、團體組隊，或只是想陪孩子一起完成一段路程，都能找到適合的參賽方式。