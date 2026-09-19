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「世界真奇妙！」國民黨高雄市長候選人柯志恩一開口，瞬間把人拉回38年前的電視時光。柯志恩曾是台灣第一個旅遊節目《世界真奇妙》的主持人，當年與梁旅珠搭檔主持，走遍世界各地，成為不少七、八年級生的童年回憶。如今接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，她特別「重現」當年的主持模式，限時30秒推薦她喜歡的高雄景點。1987年開播的《世界真奇妙》是我國第一個旅遊節目，由柯志恩和梁旅珠共同主持，他們在短短一年半內走訪了世界58個國家，並以此獲得金鐘獎教育文化節目主持人獎。柯志恩說，高雄其實有非常多值得遊玩的地方，但如果一定要選一個，她會選擇打狗英國領事館，走過世界各國，能夠在高雄看到具有歐洲風範的百年建築物，沿著石階走上去，可以坐在那喝茶、看海、看夕陽，那種感覺可以聯想過去很多的回憶，在世界每個角落所留下的點點。對走過世界各地的柯志恩來說，坐在打狗英國領事館看著眼前景色，也讓她感覺時空置換，還有回憶和現實的交錯，這種體驗讓她不管是精神、心靈、美食都覺得都受到非常大的陶冶。不過，柯志恩也強調，打狗英國領事館只是她推薦的景點之一，若還想知道高雄的更多美景，那就來高雄吧。