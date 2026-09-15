中華職棒37年下半季排名爭得火熱，昨日進行唯一一場比賽，樂天桃猿2：1擊敗台鋼雄鷹，將第24勝收入囊中，勝率提升到0.558，以勝率多出「.002」的些微差距，再度超越統一獅，位居下半季龍頭寶座，2連勝的中信兄弟未比賽，戰績25勝21敗、勝率0.543，仍位居第3，以0.5場勝差緊咬樂天桃猿。
樂天桃猿2：1客場險勝 再度登頂龍頭
樂天桃猿昨戰與台鋼雄鷹在澄清湖進行補賽，靠邱駿威6局僅失1分好投，搭配梁家榮追平陽春砲，第七局威克滾地球造成台鋼游擊受曾子祐接球失誤，拿到寶貴第2分，終場2：1險勝過關。
樂天桃猿贏球後，戰績來到24勝19敗、勝率0.558，超越統一獅的25勝20敗、勝率0.556，其餘4隊沒有變化，兄弟25勝21敗、勝率0.543排第3，第4是確定奪下季後賽門票的味全龍，最後是19勝25敗台鋼雄鷹與18勝25敗富邦悍將，台鋼、悍將距離龍頭差距至少5.5場，要爭下半季冠軍有難度。
樂天、台鋼爭全年戰績第一不太可能 仍有望拉下富邦
全年戰績方面，昨日只有1場比賽進行，樂天桃猿獲勝後全年戰績48勝53敗2和，勝率0.475，拉進與第4台鋼雄鷹的距離，但2隊距離全年戰績第一仍有11場勝差，雖然要靠全年戰績第一闖進季後賽，幾乎是不可能任務，但仍以3場勝差緊咬第3的富邦悍將。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月14日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月14日賽後）：
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樂天桃猿昨戰與台鋼雄鷹在澄清湖進行補賽，靠邱駿威6局僅失1分好投，搭配梁家榮追平陽春砲，第七局威克滾地球造成台鋼游擊受曾子祐接球失誤，拿到寶貴第2分，終場2：1險勝過關。
樂天桃猿贏球後，戰績來到24勝19敗、勝率0.558，超越統一獅的25勝20敗、勝率0.556，其餘4隊沒有變化，兄弟25勝21敗、勝率0.543排第3，第4是確定奪下季後賽門票的味全龍，最後是19勝25敗台鋼雄鷹與18勝25敗富邦悍將，台鋼、悍將距離龍頭差距至少5.5場，要爭下半季冠軍有難度。
樂天、台鋼爭全年戰績第一不太可能 仍有望拉下富邦
全年戰績方面，昨日只有1場比賽進行，樂天桃猿獲勝後全年戰績48勝53敗2和，勝率0.475，拉進與第4台鋼雄鷹的距離，但2隊距離全年戰績第一仍有11場勝差，雖然要靠全年戰績第一闖進季後賽，幾乎是不可能任務，但仍以3場勝差緊咬第3的富邦悍將。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月14日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|43
|24-19-0
|0.558
|-
|2
|統一獅
|45
|25-20-0
|0.556
|0
|3
|中信兄弟
|46
|25-21-0
|0.543
|0.5
|4
|味全龍
|43
|21-22-0
|0.488
|3
|5
|台鋼雄鷹
|44
|19-25-0
|0.432
|5.5
|6
|富邦悍將
|43
|18-25-0
|0.419
|6
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|103
|60-43-0
|0.583
|-
|2
|統一獅
|104
|54-49-1
|0.524
|6
|3
|富邦悍將
|103
|52-51-0
|0.505
|8
|4
|台鋼雄鷹
|104
|49-54-1
|0.476
|11
|5
|樂天桃猿
|103
|48-53-2
|0.475
|11
|6
|中信兄弟
|105
|45-58-2
|0.437
|15