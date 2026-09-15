樂天桃猿2：1擊敗台鋼雄鷹，將第24勝收入囊中，勝率提升到0.558，以勝率多出「.002」的些微差距，再度超越統一獅，位居下半季龍頭寶座

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樂天桃猿2：1客場險勝 再度登頂龍頭

樂天、台鋼爭全年戰績第一不太可能 仍有望拉下富邦

2026年中職下半季戰績表（截至9月14日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 43 24-19-0 0.558 - 2 統一獅 45 25-20-0 0.556 0 3 中信兄弟 46 25-21-0 0.543 0.5 4 味全龍 43 21-22-0 0.488 3 5 台鋼雄鷹 44 19-25-0 0.432 5.5 6 富邦悍將 43 18-25-0 0.419 6

2026年中職全年戰績表（截至9月14日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 103 60-43-0 0.583 - 2 統一獅 104 54-49-1 0.524 6 3 富邦悍將 103 52-51-0 0.505 8 4 台鋼雄鷹 104 49-54-1 0.476 11 5 樂天桃猿 103 48-53-2 0.475 11 6 中信兄弟 105 45-58-2 0.437 15

中華職棒37年下半季排名爭得火熱，昨日進行唯一一場比賽，，2連勝的中信兄弟未比賽，戰績25勝21敗、勝率0.543，仍位居第3，以0.5場勝差緊咬樂天桃猿。樂天桃猿昨戰與台鋼雄鷹在澄清湖進行補賽，靠邱駿威6局僅失1分好投，搭配梁家榮追平陽春砲，第七局威克滾地球造成台鋼游擊受曾子祐接球失誤，拿到寶貴第2分，終場2：1險勝過關。樂天桃猿贏球後，戰績來到24勝19敗、勝率0.558，超越統一獅的25勝20敗、勝率0.556，其餘4隊沒有變化，兄弟25勝21敗、勝率0.543排第3，第4是確定奪下季後賽門票的味全龍，最後是19勝25敗台鋼雄鷹與18勝25敗富邦悍將，台鋼、悍將距離龍頭差距至少5.5場，要爭下半季冠軍有難度。全年戰績方面，昨日只有1場比賽進行，樂天桃猿獲勝後全年戰績48勝53敗2和，勝率0.475，拉進與第4台鋼雄鷹的距離，但2隊距離全年戰績第一仍有11場勝差，雖然要靠全年戰績第一闖進季後賽，幾乎是不可能任務，但仍以3場勝差緊咬第3的富邦悍將。