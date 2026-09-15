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全球多家人工智慧（AI）巨頭的高層，近日都陸續發出警告，有關AI快速發展帶來的風險，導致AI概念股週一重挫，加上中東局勢釀國際油價續揚、美國10年期公債殖利率盤中短暫突破5%等因素疊加，美股主要指數14日齊跌，費城半導體指數更重挫近6%。綜合《CNBC》等外媒報導，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）公開呼籲前沿AI模型研發速度應放緩後，全球AI相關股票下跌，其他科技巨頭也紛紛支持這項提議。Aptus Capital Advisors的股票主管偉格納（David Wagner）認為，部分科技界知名人士表態、前沿AI模式的發展需要放緩這件事，或許會讓人感到震驚，但在某種程度上，這似乎正是市場所期待的：「如果資本支出放緩，盈利也會隨之下降，但自由現金流可能會增加，從而推動市盈率回升至2025年12月的水平。此外，市場也意識到正在進入季節性疲軟期，加上期中選舉的各種言論，不排除會使股市繼續回調。」14日收盤，美股道瓊工業指數下跌152.09點或0.29%，報52421.20點；那斯達克指數下跌146.62點或0.56%，報26186.41點；標普500指數下跌37.00點或0.48%，報7619.98點；費城半導體指數重挫692.72點或5.86%，報11131.28點。焦點個股部分，晶片股成為重災區，AMD股價下跌4.4%；博通下挫 4.77%；輝達下跌3.36%；高通下跌1%；美光下挫 5.25%；台積電ADR也跌3.52%。另一方面，沙烏地阿拉伯關閉一條可繞過荷姆茲海峽的重要輸油管線，中東戰事未歇並有擴大跡象，當天西德州原油期貨（WTI）收漲1.3%至每桶101.39美元；布蘭特原油期貨則上漲1.0%，每桶收105.68美元。此外，14日的美國10年期公債殖利率，盤中也一度升破5%，觸及2023年10月以來最高。市場靜待本週聯準會（Fed）將召開的9月政策會議，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場押注Fed本週升息的機率高達92%。