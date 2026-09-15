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沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・本・薩勒曼（Mohammed bin Salman），14日在吉達（Jeddah）會見美軍中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將庫柏（Brad Cooper），雙方就近期中東區域局勢及美沙防務合作交換意見。這場高層會晤，正值葉門胡塞武裝（Houthis）活動升高、區域安全情勢持續緊張之際，因此受到外界高度關注。綜合《路透社》等外媒報導，這場會面發生在沙烏地尋求美國軍事協助的背景下。胡塞武裝近期升高對沙烏地相關目標的威脅，讓利雅德更加重視自身防空、情報與軍事預警能力。沙烏地王儲此前也曾向美國總統川普（Donald Trump）尋求軍事支援，但美方並未同意直接對胡塞發動攻擊，而是考慮提供情報共享、目標定位等支援。沙烏地官方發布的訊息則相對簡短，僅表示王儲與美軍中央司令就雙邊關係、防務合作，以及「近期區域發展」進行討論，並未公開說明雙方是否談及具體軍事部署或作戰方案。不過，外媒普遍將此次會晤，放在近期快速升溫的中東局勢下解讀。除了胡塞武裝在葉門的軍事活動之外，紅海航運、曼德海峽以及波斯灣周邊的安全風險，都讓沙烏地與美國之間的軍事協調變得更加重要。值得注意的是，這並非單純的外交層級會面。此次出席的是美軍中央司令部最高指揮官，而非一般外交或軍事代表，顯示華府與利雅德目前對區域安全情勢的重視程度。目前公開資訊仍不足以證實，王儲與庫柏究竟討論了哪些具體軍事措施，因此外界尚不能斷定，美軍即將直接介入對胡塞的軍事行動。不過，從王儲先前曾向華府尋求支援，到CENTCOM司令親赴吉達會面，相關動向似乎顯示，美沙雙方正加強針對中東最新戰局的安全協調。在胡塞武裝持續活動、葉門局勢外溢風險升高之際，這場美沙高層會晤，也可能成為觀察美國下一步中東軍事政策的重要訊號。後續若華府進一步增加情報、軍事防禦或其他形式的支援，將可能對區域力量平衡、沙烏地阿拉伯的安全政策，產生更直接影響。原文連結：