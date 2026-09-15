我是廣告 請繼續往下閱讀

日本演歌歌手松原伸惠離世，享壽65歲。她長年來一直飽受腎臟病問題，2009年弟弟才捐腎救她一命，令人錯愕的是，她離世前4天才到長崎參加活動，當時身體狀況看起來非常好，還跟身邊人報平安，沒想到短短幾天後就傳出噩耗。松原伸惠出生於大分縣，17歲時獨自前往東京追夢，1979年，她推出單曲《女人的出港（おんなの出船）》正式出道，同年就拿下日本唱片大賞新人賞，之後陸續推出《演歌みち》等作品，她一生曾7度登上《紅白歌合戰》，是日本演歌界代表人物之一。然而松原伸惠過去飽受腎臟疾病困擾，後來於2009年接受來自弟弟的生體腎臟移植手術，才得以活下來，她曾公開回憶這段經歷，非常感謝弟弟願意伸出援手，表示自己只要能多活1、2年，都是對弟弟的回報。而松原伸惠離世前完全沒有徵兆，本月10日她才在長崎參加活動，隔天回東京後還跟身邊的人說「我沒事，很好喔！」想不到13日早晨突然身體不適送醫，昨（14）日在東京都品川區醫院病逝，讓日本演歌界與歌迷震驚不已。