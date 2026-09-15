美國科技巨頭甲骨文（Oracle）再度啟動裁員。根據《商業內幕》（Business Insider）最新報導，部分受影響員工在清晨收到公司通知，信中直接告知職位已被裁撤，通知當天就是最後工作日。分析指出，甲骨文並非業務陷入停滯，而是正處於大舉押注AI的關鍵階段，所以試圖透過削減人事成本，來降低龐大AI基建投資帶來的財務壓力。
清晨寄信通知 員工突遭裁撤
《商業內幕》取得的內部通知顯示，部分甲骨文員工是在一大早收到裁員電子郵件，公司告知他們職位已被取消，當天即為最後工作日。
針對美國受影響員工，甲骨文提供的資遣方案包括4週基本薪資，另依服務年資，每滿1年增加1週薪資，相關方案此前曾設定最高26週的上限。
目前甲骨文並未公開說明，這一輪裁員的確切人數，也尚未正式回應外界詢問。因此現階段無法確認這次裁員的整體規模，以及哪些部門受到最直接的影響。
一年少了2.1萬人 AI投資卻持續加碼
不過，這波裁員並非毫無前兆。今年甲骨文已經進行過一輪大幅人力縮編，截至5月31日止的2026財政年度期間，員工總數較前一年減少約2.1萬人，降幅約13%，員工人數從約16.2萬人降至約14.1萬人。
與此同時，Oracle正在把大量資金投入AI基礎建設，最新一季資本支出已達約285億美元，公司並計畫在2027財年投入最高約950億美元。換句話說，甲骨文一邊大幅增加資料中心及AI基礎建設支出，另一方面卻持續縮減人力，形成十分鮮明的反差。
重組成本再增7億美元 現金流壓力浮現
在新一輪裁員消息曝光前，甲骨文已宣布增加約7億美元的重組成本，使2026財年的重組計畫總成本，提高至約28億美元，相關支出包括員工資遣、合約終止等等。
《路透社》也指出，甲骨文正同時面對AI資料中心建設所帶來的巨大資金需求，今年打算透過債務及股權融資籌措約400億美元，另一方面，自由現金流仍處於負值，使投資人持續關注它能否從龐大的AI投資中，獲得足夠回報。
然而，從業務表現來看，甲骨文的AI與雲端布局也並非沒有成果。近期財報顯示，該公司雲端基礎建設業務仍快速成長，代表市場對AI算力及資料中心的需求依舊強勁。問題在於，甲骨文必須先投入龐大資金建設基礎設施，才能逐步將這些需求轉化成收入與現金流，所以這波裁員更像是甲骨文在AI擴張過程中的「成本重整」，而非單純因業務衰退而縮編。
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《商業內幕》取得的內部通知顯示，部分甲骨文員工是在一大早收到裁員電子郵件，公司告知他們職位已被取消，當天即為最後工作日。
針對美國受影響員工，甲骨文提供的資遣方案包括4週基本薪資，另依服務年資，每滿1年增加1週薪資，相關方案此前曾設定最高26週的上限。
目前甲骨文並未公開說明，這一輪裁員的確切人數，也尚未正式回應外界詢問。因此現階段無法確認這次裁員的整體規模，以及哪些部門受到最直接的影響。
一年少了2.1萬人 AI投資卻持續加碼
不過，這波裁員並非毫無前兆。今年甲骨文已經進行過一輪大幅人力縮編，截至5月31日止的2026財政年度期間，員工總數較前一年減少約2.1萬人，降幅約13%，員工人數從約16.2萬人降至約14.1萬人。
與此同時，Oracle正在把大量資金投入AI基礎建設，最新一季資本支出已達約285億美元，公司並計畫在2027財年投入最高約950億美元。換句話說，甲骨文一邊大幅增加資料中心及AI基礎建設支出，另一方面卻持續縮減人力，形成十分鮮明的反差。
重組成本再增7億美元 現金流壓力浮現
在新一輪裁員消息曝光前，甲骨文已宣布增加約7億美元的重組成本，使2026財年的重組計畫總成本，提高至約28億美元，相關支出包括員工資遣、合約終止等等。
《路透社》也指出，甲骨文正同時面對AI資料中心建設所帶來的巨大資金需求，今年打算透過債務及股權融資籌措約400億美元，另一方面，自由現金流仍處於負值，使投資人持續關注它能否從龐大的AI投資中，獲得足夠回報。
然而，從業務表現來看，甲骨文的AI與雲端布局也並非沒有成果。近期財報顯示，該公司雲端基礎建設業務仍快速成長，代表市場對AI算力及資料中心的需求依舊強勁。問題在於，甲骨文必須先投入龐大資金建設基礎設施，才能逐步將這些需求轉化成收入與現金流，所以這波裁員更像是甲骨文在AI擴張過程中的「成本重整」，而非單純因業務衰退而縮編。